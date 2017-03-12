اقترب فصل الصيف وارتفعت درجات الحرارة،التي تصيب البشرة الدهنية بالكثير من الالتهابات وظهور البثور، وتحتاج لعناية من نوع خاص لتظل محتفظة برطوبتها وجاذبيتها.

إليك طريقة عمل قناع الجزر للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف لتستمتعي بوجه مشرق.

المكونات: ملعقة من عصير الجزر. ملعقة كبيرة من عسل نحل. القليل من عصير الليمون. ملعقة حليب صغيرة. ملعقة من النعناع.

طريقة التحضير: قومي بخلط المكونات في إناء حتى تحصلي على خليط متجانس. اغسلي بشرتك بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام. ضعي القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك. كرري تلك العملية مرتين أسبوعيا لتحصلي على بشرة رطبة ونقية خلال فصل الصيف.