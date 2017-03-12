علماء يطورون لقاحا لحماية القردة من فيروس إيبولا ركزت أخبار انتشار فيروس ايبولا في غرب أفريقيا على الانسان فقط. لكن هذا المرض قتل أيضا نحو ثلاثين بالمئة من القردة خلال الثلاثين سنة الماضية. وقد طور علماء لقاحا خاصا لهذه القردة لحمايتها من فيروس ايبولا.