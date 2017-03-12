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|رقم الخبر: 189649
|تاريخ النشر: آذار 12, 2017
|الوقت: 15:25
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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علماء يطورون لقاحا لحماية القردة من فيروس إيبولا
ركزت أخبار انتشار فيروس ايبولا في غرب أفريقيا على الانسان فقط. لكن هذا المرض قتل أيضا نحو ثلاثين بالمئة من القردة خلال الثلاثين سنة الماضية. وقد طور علماء لقاحا خاصا لهذه القردة لحمايتها من فيروس ايبولا.
لكن اللقاح الذي أظهر نتائج واعدة لقي معارضة من بعض الخبراء محذرين بوجود مخاطر على حياة هذه الحيوانات.
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