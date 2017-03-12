  • الأحد ١٣ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189649 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 15:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء يطورون لقاحا لحماية القردة من فيروس إيبولا

علماء يطورون لقاحا لحماية القردة من فيروس إيبولا

ركزت أخبار انتشار فيروس ايبولا في غرب أفريقيا على الانسان فقط. لكن هذا المرض قتل أيضا نحو ثلاثين بالمئة من القردة خلال الثلاثين سنة الماضية. وقد طور علماء لقاحا خاصا لهذه القردة لحمايتها من فيروس ايبولا.

لكن اللقاح الذي أظهر نتائج واعدة لقي معارضة من بعض الخبراء محذرين بوجود مخاطر على حياة هذه الحيوانات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/3302 sec