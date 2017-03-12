أعلن مساعد الشؤون الدولية في مؤسسة «سعدي» لتعليم اللغة الفارسية «محمد دربندي» عن افتتاح قسم اللغة الفارسية في جامعة بوسان بكوريا الجنوبية، قائلا، ان هذه الجامعة ستضيف خلال الفصول الدراسية القادمة اللغة الفارسية أيضا الى جانب اللغات الاخرى في قسم دراسات الشرق الاوسط.

ونوه الى وجود اللغة الفارسية منذ سنوات عدة في قسم الدراسات الشرقية في جامعة سيئول في كوريا الجنوبية، لكن مستوى الانشطة والتوجه الى اللغة الفارسة لم يكن جيدا، لذلك تفاوضنا مع جامعة بوسان التي هي بنفس مستوى جامعة سيئول، حيث جاء رئيس الجامعة مرتين الى ايران وتم التوقيع على مذكرة تفاهم خلال الزيارة الاخيرة.

ولفت الى ان جامعة بوسان تدرس اللغات العربية والعثمانية والعبرية في قسم الدراسات الشرقية حيث يمكن للطلاب اختيار واحدة من تلك اللغات لكن سيتم اضافة اللغة الفارسية الى هذه المجموعة بدء من الفصل الدراسي الجديد الذي سيبدأ في ابريل.

وأوضح ان مؤسسة «سعدي» لتعليم اللغة الفارسية قامت بإرسال المصادر التعليمية والمراجع واحد المدرسين الايرانيين.