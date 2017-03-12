سيقيم المتحف الوطني بمحافظة «خراسان الرضویة» (شمال شرق ايران) خلال أیام النيروز (بداية العام الايراني الجديد) معرضاً تحت عنوان «حضارة الفنّ الإسلامي».

أعلن عن ذلك، رئیس لجنة المتحف والممتلكات المنقولة الثقافة والتأریخیة التابعة الی دائرة التراث الثقافي والصناعات الیدویة والسیاحة في محافظة «خراسان الرضویة» (شمال شرق ايران)، «فرزاد قندهاري زادة»، عن جدول أعمال المتحف للعام الإیراني القادم.

وأضاف أن هناك آثاراً عن تأریخ الحضارة الإسلامیة الإیرانیة قد أهدیت المتحف خلال الشهر الماضي وستعرضها 15 مارس لغاية 20 إبريل المقبل.

وقال ان التعریف بعید النيروز في المتاحف علی أنه مسجل عالمیاً، وتنظیم المعارض، والمحلات، وورشات للعمل في مجال الصناعات الیدویة من أهم فقرات المتاحف خلال أیام النيروز.

وأشار الی أن هناك معالم تأریخیة ترتبط بتأریخ ایران الإسلامي وحضارتها الإسلامیة وصلت الی المتحف الوطني بمحافظة «خراسان الرضوية» ستعرض خلال معرض خاص في أیام نوروز القادم.

وإستطرد المسؤول في دائرة التراث الثقافي في مشهد المقدسة ان برامج المتحف الوطني بمحافظة «خراسان الرضوية» ستبدأ 5 أیام قبل دخول العام الايراني الجدید (15 مارس / أذار الجاري) وستستمر لغایة 20 ابريل / نيسان المقبل.