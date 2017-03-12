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رقم الخبر: 189630 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 15:30 الاقسام: ثقافة وفن  
موسوعة تضم جميع ما كُتب عن الإمام الحسين(ع) خلال 1200 عام

موسوعة تضم جميع ما كُتب عن الإمام الحسين(ع) خلال 1200 عام

قالت مؤسسة «وارث الأنبياء» للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة انها تواصل العمل لاطلاق الموسوعة الحسينية التي تضم جميع ما كتب عن الامام الحسين(ع) خلال 1200 عام.

وقال الدكتور سعد البخاتي، مسؤول قسم التأليف والتحقيق في المؤسسة بحديثه لقناة كربلاء الفضائية «نحن الآن مشغولون بتحقيق موسوعة تضم جميع ما كتب عن الإمام الحسين عليه السلام فيما يخص مقتله الشريف من القرن الأول إلى القرن الثاني عشر، مبيناً ان المؤسسة أجرت مسحاً لاحصاء وجمع المصادر التي تناولت مقتل الامام الحسين عليه السلام».

واضاف ان «المؤسسة رصدت وجود 122 مصدراً يذكر مقتل الإمام سلام الله عليه».

من الجدير بالذكر ان العتبة الحسينية المقدسة تقوم حالياً ومن خلال شعبة التوثيق والرصد بجمع ورصد الاحداث التي جرت على المرقد الشريف وابرز الشخصيات العالمية والمحلية التي تشرفت بزيارة مرقده الشريف، فضلاً عن توثيق الهجمات التي تعرض لها قبر الامام الحسين والمرقد الطاهر منذ استشهاده وحتى وقتنا الحاضر الى جانب توثيق الحملات العمرانية التي شهدها المرقد عبر المراحل التاريخية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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