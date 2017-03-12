أعلن نائب رئیس مركز الإشراف علی نشر وطباعة المصحف الشریف في ایران عن طباعة المركز لمصحف مخطوط بید ثلاثة خطاطین إیرانیین وذلك حتی نهایة العام الإیراني الجاري.

وأعلن عن ذلك، نائب رئیس مركز الإشراف علی نشر وطباعة المصحف الشریف في ایران، «أحمد زرنكار» عن أهمیة تسهیل قراءة المصحف.

وقال ان معظم المصاحف التي تستخدم في ایران هي مخطوطة بخط الأستاذ «عثمان طه» الأمر الذي یزید من صعوبة قراءة القرآن للقارئ الإیراني كما ان الكثیر من طلابنا لا یستطیعون قراءة النص القرآني.

وأردف المسؤول الإیراني، قائلاً: ان خطّ المصحف الشریف مهما كان قریباً من الخطوط الإیرانیة سوف یكون أسهل قراءة للقارئ الإیراني ونحن نعمل علی ذلك كما اننا قدمنا العدید من المصاحف خلال العام لماضي.

وأكد أننا قد قدمنا مصحفین بخط خطاطین ایرانیین، وهما الخطاط «حسن زاده» والخطاط «محسن عبادي» ولكن للأسف لم یحظیا بإقبال من قبل دور النشر كما أنها لازالت تقوم بطباعة مصحف «عثمان طه».

وأعلن عن طباعة مصحف آخر بید الخطاط الايراني الأستاذ «خزاعي»، قائلاً: ان خط الأستاذ خزاعي جدید وجمیل وانه قریب من الخطّ الفارسي الذي یسهل علی القارئ الإیراني قراءته.