وتستمتع العين برؤية أجمل المناظر الخلابة من صنع وإبداع الخالق.يعتبر فصل الربيع واحداً من أهم فصول السنة الأربعة، وهو الفصل المنتظر من قبل كافة الناس على اختلاف أعمارهم، ذلك أنه يعتبر مبعثاً للتفاؤل، والمتعة، وفرصة لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بمباهج الحياة.

يأتي فصل الربيع بعد فصل الشتاء الذي يمتاز ببرودته الشديدة، وبكونه يحمل الأمطار، والثلج، والبرد، والخيرات، ففصل الشتاء يعتبر فصل السكون، وقلة الحركة بالنسبة لكافة الناس. كما ويأتي فصل الربيع أيضاً قبل فصل الصيف الذي يمتاز بحرارته العالية التي قد تصل إلى معدلات غير طبيعية خاصة مع الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مختلف بقاع الكرة الأرضية في يومنا هذا.

مميزات فصل الربيع

يمتاز فصل الربيع بجمال الأحوال الجوية التي تترافق معه، فالحرارة تمتاز بالاعتدال في هذا الفصل، وهذا غاية ما يطمح إليه الناس خاصة بعد أن يكونوا قد قضوا فترة طويلة برفقة الأمطار، والرياح، والعواصف الشتوية. كما ويمتاز فصل الربيع أيضاً بكونه فصلاً تتفتح فيه الأزهار، مما يجعله فصلاً جميلاً، يمكن للإنسان أن يستمتع فيه بالطبيعة المميزة، والتي لا تتوفر في كافة أوقات العالم. فصل الربيع حول العالم لطالما حظي فصل الربيع بمكانة مميزة ومرموقة من كافة الأمم حول العالم، وعلى مر الأزمان والعصور، ومن أبرز مظاهر الاحتفاء بهذا الفصل المميز، ارتباط العديد من الأعياد والمناسبات به، بالإضافة إلى تعطيل الحياة العامة فترة من الزمن للترحيب بقدوم الزائر المنتظر في عدد من دول العالم في عصرنا الحالي. يترافق الاحتفال بالربيع في عدد من بقاع العالم بالاحتفال بيوم العمال العالمي، حيث تتلاقى هاتان المناسبتان في الأول من شهر مايو من كل عام، كما ويترافق فصل الربيع أيضاً مع مناسبة دينية مسيحية هامة لكل المسيحيين حول العالم وهي مناسبة عيد الفصح؛ وهو العيد الذي يحتفل فيه بقيامة السيد المسيح بعد أن صلب بثلاثة أيام. أما لدى الفرس القدماء، فقد كان اليوم الأول من أيام فصل الربيع هو اليوم الأول من أيام العام الجديد، وهو ما يعرف باسم نوروز كما يسمى في التقويم الفارسي. هذا ويحتفل في عصرنا الحالي بهذا اليوم في العديد من المناطق الآسيوية من بينها: إيران، وأفغانستان، وأذربيجان، وطاجيكستان، إلى جانب الأكراد في كل من العراق، وسوريا. الصينيون لديهم احتفالهم الخاص بالربيع أيضاً، حيث يعتبر عيد الربيع في الصين واحداً من أهم الأعياد المتوارثة لدى هذا الشعب، إذ يبدأ الاحتفال بهذا العيد في أول أيام التقويم الصيني ويستمر لمدة خمسة عشر يوماً، ويسمى هذا المهرجان بمهرجان الفوانيس. وأخيراً يحتفل الهندوس بقدوم فصل الربيع من خلال ما يعرف بمهرجان الألوان، والذي يضفي نوعاً من الأجواء المميزة على هذا الشعب.

فالربيع حديقة غناء وجمال ساحر، يشهد للحق في سره، ويناجي الخالق بروعة دلاله وبهجة جماله، كان مادة شعرية للشعراء، سحرهم بجماله وبهرهم بدلاله فجادت قرائحهم أجمل الأشعار وأروع الكلمات فقال الشاعر صفي الدين الحلي:

خلعَ الربيع على غصون البـان حللا فواضلها عـلى الكثـبان

ونمت فروع الدوح حتى صافحت كفَلَ الكثيب ذوائبُ الأغصان

وتتوَّجت هام الغصون وضرجت خدَّ الرياض شقائقُ النعمان

وقال الشاعر مصطفى بطران:

سكب الربيعُ على الزمان جمالا وسرى الجمال على التلال تلالا

لا لستُ أنكر أنَّ سحرك رائـع وبديـع حسنك قد حـباك جمالا

سر وانطلق ها لون زهرك ناضر وعبير وردك كـم يفوح زلالا

فالربيع يأنس به الفقير الذي يرى في جماله ما يعوضه عن الحرمان وفي ضحكته ما يجدد في نفسه الآمال، وفي نسماته عبير المستقبل، وهو روضة للعابدين وأنس للموحدين وسعادة للمشتاقين، يرون الجمال في الخلق فيسبحون الخالق، والتجدد في الأزهار فتتجدد لهم الآمال بغد إيماني تتفتح فيه أزاهير الطاعات في نفوسهم.

فالربيع له رسالة، يبعث بها عبر نسماته وأزهاره وعبيره، رسالة من كلمات:

أولا: يحكي بلسان حاله حكاية الإنسان، وتغير أحواله، كيف وجد وكيف كبر وكيف شب ثم كيف عاد الكرة إلى ضعف وذبول ثم موت ثم بعث من جديد، كل وردة من وردات الربيع وكل زهرة من زهراته وكل نسمة من نسماته هي شريط مصور، هي تاريخ متحرك هي سيرة خلق تخاطب كل عاقل: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)( الحديد: 20).

ثانيا: أن التغير في الطبيعة من تنقل الفصول وتلون الزهور وتفتح الورود كل ذلك شاهد توحيد وبرهان إيمان، فالطبيعة الجميلة تشير بلسان الحال لمبدعها وتهدي في تغير الأحوال لخالقها.

رابعا: إن الجمال في الربيع يجعل النفوس تتشوف إلى من أبدعه وإن الحسن يجعل الأرواح تشتاق إلى أصله وإن النظام يحرك العقل والقلب إلى قانونه، فينتقل المتأمل من الطبيعة إلى خالقها ومن الجمال إلى مبدعه فتتعلق النفوس بصفات الخالق في جمالها وكمالها: يقول بديع الزمان النورسي في إحدى إشاراته: « إن محبتك للأشياء الجميلة وللربيع، أي نظرك إليها من زاوية قولك: (ما أجمل خلقه!) وتوجيه محبتك إلى ما وراء ذلك الشيء الجميل من جمال الأفعال وانتظامها، والى ما وراء تلك الأفعال المنسقة من جمال تجليات الأسماء الحسنى، والى ما وراء تلك الأسماء الحسنى من تجليات الصفات الجليلة وهكذا.. إن نتيجة هذه المحبة المشروعة هي: مشاهدة جمالٍ أسمى من ذلك الجمال الذي شاهدته في المصنوعات بألوف ألوف المرات. أي مشاهدة تجليات الأسماء الحسنى وجمال الصفات الجليلة بما يليق بالجنة ودار البقاء».

فالحجاب الذي يمنع الإنسان من رؤية الجمال السامي ومشاهدة التجليات الجليلة هو حجاب الغفلة من الناظر، ينظر ببصره لا ببصيرته وبعين رأسه لا بعين قلبه، وبعين الأسباب والطبيعة لا بعين الحكمة والتوحيد، فإذا تأمل بتدبر ونظر بتفكر اهتدى إلى الجمال الحقيقي وعاش حياة تناسق وتناغم بينه وبين الطبيعة، لا تحجبه عن الله ولا تمنعه من رؤية مولاه، بل يراه في كل زهرة أو وردة من رياض الربيع.