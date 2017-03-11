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رقم الخبر: 189588 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: عربيات  
مقتل جندي صومالي في العاصمة مقديشو

مقتل جندي صومالي في العاصمة مقديشو

قامت عصابة مسلحة مجهولة الهوية باغتيال جندي من القوات الصومالية المسلحة في حي Buur dheere من مديرية وابري بمحافظة بنادر.

وبحسب الأنباء الواردة من موقع الحادث فإن مسلحين بمسدسات قاموا باغتيال الجندي، ثم لاذوا بالفرار قبل وصول عناصر من قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وكان الجندي المقتول (Cadoow) في مطعم، كما أكد شهود عيان كانوا بالقرب من موقع الحادث لوسائل الإعلام.

وتتزايد عملية اغتيال موظفي الحكومة ومسؤوليها في العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو في الثامنة من شهر فبراير الماضي.

منجهة اخرى طالب رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) فرانسيسكو ماديرا بزيادة عدد قوات الاتحاد في الصومال لمساعدة جيش البلاد في السيطرة على المدن والمواقع الحيوية.

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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