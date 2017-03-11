طالب متظاهرون في مدينة البيضاء الليبية، مجلس النواب بتصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" وسرايا الدفاع على بنغازي "فصيل إرهابي".

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية السبت، أن مدينة البيضاء شهدت تظاهرة مؤيدة وداعمة للجيش الليبي انطلقت من مسجد بلال بن رباح حتى مقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور "مبنى البرلمان الليبي خلال العهد الملكي".

ودعَّم المتظاهرون قرار مجلس النواب تعليق الحوار، كما استنكروا التدخل الأجنبي في الشأن الليبي خصوصا دور دولتي "إيطاليا وقطر في دعمهما الصارخ للإرهاب في ليبيا".

كما حمَّل المتظاهرون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «كامل المسؤولية لما حدث بالبلاد وفشل أعضاء لجنة الدستور بصياغة دستور يخرج البلاد من حالة الفوضى للاستقرار».

من جانب آخر أصيب 8 جنود بالجيش الليبي، الجمعة، جراء المواجهات المسلحة بمنطقة الهلال النفطي مع (سرايا الدفاع عن بنغازي) .

وقال مصدر طبي بمستشفى الجلاء لـ«بوابة الوسط»، الجمعة، إن الجرحى إصاباتهم متفاوتة بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«الحرجة»، وبعضهم تلقى الإسعافات الأولية بمستشفى البريقة، وإمحمد المقريف في أجدابيا، ثم نُقلوا إلى مستشفى الجلاء.

يشار إلى أن منطقة الهلال النفطي تشهد مواجهات عنيفة منذ فجر يوم الجمعة الماضي بعد الهجوم الذي شنته (سرايا الدفاع عن بنغازي) على منطقة الهلال النفطي.