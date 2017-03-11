ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، السبت، إنه ردا على مصادقة الكنيست في القراءة التمهيدية على "قانون المؤذن" الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد من الساعة 11 مساءا حتى الـ 7 صباحا مما يعني منع رفع أذان الفجر، قرر عدد من الفلسطينيون تركيب مكبرات للصوت على أسطح بيوتهم لبث صوت الأذان.

ونقلت الصحيفة العبرية عن أشرف أبو على من قرية "قلنسوة" وأحد الّذين نصبوا مكبر صوت فوق منزله، قوله: "صوت المؤذن لن يصمت، اشتريت مكبر صوت خاص، وخلال كل صلاة، خاصة الفجر، أقوم ببث صوت المؤذن".

وأضاف المواطن الفلسطيني الذي يحمل جنسية "إسرائيل": "هذه الحكومة الإسرائيلية تهدم لنا البيوت وتهيننا والآن تمس بالدين.. على الحكومة أن تعرف بأن المس بالمؤذن والدين هو خط أحمر يمكن أن يقود للحرب".

من جانبه قال الشيخ محمد حسين مفتي القدس، إن محاولة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية التصويت من خلال الكينيست الإسرائيلي على قرار منع الأذان، قرار خاطئ تماما وتعسفي وعنصري وقرار يتعارض مع حرية العبادات والأديان ويتدخل في شعائر عبادة المسلمين مباشرة.

وأضاف الشيخ محمد حسين مفتي القدس في أول تصريح له عن منع الأذان لـ "اليوم السابع"، أن الأذان أحد شعائر الإسلام وهو للإعلان عن دخول وقت الصلاة التي هي فريضة وأحد الأركان الخمسة بلى هي أهم الأركان في الإسلام.

وأكد مفتي القدس، أن هذا التدخل سافر وصارخ في شئون المسلمين وهو أيضا تدخل وعدوان على المسلمين كافة وليس فقط على الأراضي والمساجد الفلسطينية، مطالبا العالم أن ينهض ليلجم الاحتلال عن الاستمرار في إجراءاته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، مختتما "لا نعترف بمثل هذا القرار أو أي قرار يتدخل في شئون عبادتنا كمسلمين".

الأمم المتحدة تدعو الكيان الصهيوني لضرورة احترام الحقوق الدينية

وفي السياق ذاته دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، سلطات الكيان إلاسرائيلي إلى ضرورة احترام الحقوق الدينية للجميع، في تعليقه على مشروع قانون "يقيّد رفع الأذان".

وأضاف فرحان حق للصحفيين السبت: "يتعين ضمان احترام حقوق الجميع ويشمل ذلك الحقوق الدينية".

وكان "الكنيست" الاسرائيلي قد صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون الأذان". وينص القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، كما يفرض القانون غرامة ما بين خمسة وعشرة آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1300-2600 دولار) على كل من يخالفه.

وعلى المستوى الأمني أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، مساء الجمعة، في بلدة سلواد، شمال شرق مدينة رام الله.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشبان خلال المواجهات التي اندلعت على المدخل الغربي للبلدة، ما أدى إصابة ثلاثة منهم جرى اعتقال أحدهم، في حين نقل المصابان الآخران إلى مستشفيات مدينة رام الله.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، خلال مواجهات اندلعت في محيط سجن "عوفر"، غرب رام الله.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض طوق أمني شامل على الضفة المحتلة وقطاع غزة، اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة حتى منتصف ليلة الأحد - الاثنين.

وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية فإن الطوق يأتي بمناسبة حلول "عيد المساخر" اليهودي، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى أنه سيتم اغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة، على أن يسمح العبور للحالات الطبية الخاصة فقط، وفقا لتصريح من ما يُعرف بـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في مناطق السلطة الفلسطينية.