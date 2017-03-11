طالب معهد (الخليج) للديمقراطيّة وحقوق الإنسان بالتحقيق في تعرّض الدكتور على العكريّ وبقيّة أفراد الطاقم الطبيّ للتعذيب، ومحاسبة كلّ المتورّطين في مثل هذه الانتهاكات، محمّلًا المجتمع الدوليّ مسؤوليّة الضغط لوقف الانتهاكات في البحرين ومنع اعتقال الكوادر الطبيّة وتعذيبها مستقبلًا.

دشتي: على مجلس حقوق الإنسان ان يخرج عن صمته إزاء سحق الشعب البحراني

ودعا المعهد عبر حسابه الرسميّ على تويتر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتكريم العكري، الذي اعتُقل أثناء تأديته واجبه المهنيّ ومكافأته كما يستحقّ.

يُذكر أنّ العكريّ اعتُقل في 17 آذار/مارس 2011، أثناء عمله في مجمّع السلمانيّة الطبّي، وبعد خضوعه لمحاكمة جائرة حُكم عليه بالسجن لمدّة 15 عاماً، من قِبل محكمة عسكريّة، ثم خفّضت إلى خمس سنوات في الاستئناف، وحتى الآن لم يُجرَ أيَّ تحقيق في اعترافاته حول تعرّضه للتعذيب.

وفي سياق آخر ألقى النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي كلمة الجمعة (10 مارس 2017) في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بدورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وتطرّق دشتي في كلمته التي القاها باسم المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الى الأوضاع المتدهورة في البحرين, مشيرا الى استخدام السلطات ومنذ ست سنوات “لأساليب الإضطهاد السياسي والطائفي والديني”.

وأشار دشتي الى “القمع الوحشي” للسلطات للمتظاهرين والى حل جمعية الوفاق المعارضة واعتقال زعيمها الشيخ علي سلمان ومحاولتها حل جمعية “وعد”.

وأوضح دشتي للدول الأعضاء في المجلس بان سلطات البحرين ومنذ إندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير في العام 2011 أقدمت على قتل 170 شخصا واعتقلت 11 ألف شخص وأسقطت جنسية 180 مواطن ومنعت 40 مدافعا عن حقوق الإنسان من السفر.

وطالب دشتي مجلس حقوق الإنسان ب”الخروج عن حالة الصمت إزاء سحق الشعب البحراني ومسائلة حكومة البحرين” خاصة وأنه مقبل على إجراء المراجعة الدورية الشاملة للبحرين في شهر آيار المقبل.