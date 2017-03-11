* مصرع جنود سعوديين إثر صدّ زحف على منفذ علب بعسير

ارتفعت حصيلة ضحايا غارة العدوان على سوق بمديرية الخوخة بالحديدة إلى أكثر من 22 شهيدا من المواطنين وجرح 10 آخرون في حصيلة غير نهائية السبت.

وأفاد مراسل المسيرة نت من محافظة الحديدة عن استشهاد 22 مواطنا وجرح 10 آخرين إثر غارة لطيران العدوان السعودي الامريكي على سوق في الخوخة.

وأضاف المراسل بأن طيران العدوان يواصل التحليق في أجواء الخوخة مانعا الإسعاف من الوصول لإنقاذ الضحايا.

تاتي هذه الجريمة في سياق جرائم العدوان بحق المواطنين التي تستهدفهم في منازلهم وأسواقهم في ظل صمت وتواطؤ دولي مع قوى العدوان وجرائمه اللانسانية بحق اليمنيين.

من جانب آخر انفجر زورق بحري تابع لقوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جراء اصطدامه بلغم بحري على الساحل الغربي للمخا بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن أحد الزوارق البحرية التابعة لقوى العدوان ومرتزقته تعرض للاصطدام مساء الجمعة بلغم بحري على الساحل الغربي للمخا ما أدى إلى انفجاره وإصابة وفقد من كانوا على متنه.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيواصلون الرد بقوة على أي انتهاكات من قبل تحالف العدوان للمياه الإقليمية اليمنية كحق كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية.

هذا ولقي عدد من جنود الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون السبت في زحف فاشل نفذه بمسانده مرتزقة على منفذ علب بعسير.

وأشار مصدر عسكري الى أن زحف العدوان الفاشل على منفذ علب بعسير تزامن مع غارات مكثفة للطيران الحربي والأباتشي واستمر لساعات دون أي جدوى.

واكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة اثناء تصدي الجيش اليمني واللجان لعملية للزحف.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون، صباح السبت، جراء استهدافهم من قبل الجيش واللجان الشعبية بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان تحمل معدل23 في وادي هراب بمديرية خب والشعف.

وأكد المصدر أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

إلى ذلك قتل أربعة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، السبت، عندما أحبطت قوات الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل في منطقة مريس بمحافظة الضالع.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه جبل التهاني في مريس.

وأكد المصدر مقتل 4 من المرتزقة وفرار من تبقى منهم.

هذا وواصل الجيش واللجان الشعبية استهدافهم تجمعات وآليات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الساحل الغربي مستهدفين آلية عسكرية في منطقة الكدحة بمديرية المعافر محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أحرقوا، فجر السبت، آلية مدرعة لقوى الغزو في منطقة الكدحة بمديرية المعافر.

وتأتي هذه العملية في سياق عمليات وكمائن عسكرية متواصلة لقوات الجيش واللجان الشعبية ضد مرتزقة العدوان شمال وشرق المخا، حيث شهدت الأيام الماضية مقتل واصابة العشرات منهم.

من جانب آخر استهدفت القوة المدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء الجمعة، تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران محققة إصابات مباشرة.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في منفذ الطوال بجيزان.

وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم خلف موقع الطلعة العسكري.