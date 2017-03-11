وخلال مشاركته في مراسم يوم التعبئة الطبية في جامعة العلوم الطبية بمدينة تبريز ، قال محسن رضائي: عندما يقوم الباحثون بدراسة ثورتنا الاسلامية، يندهشون من مدى مقاومة الشعب الايراني وصموده، ويبحثون عن السبب في هذه المقاومة، مبينا انه يمكن مشاهدة السبب في هذه المقاومة بين وجوه الشهداء والمضحين والنساء والرجال المخلصين في مسؤولياتهم وبين العوائل التي قدمت ثلاثة او اربعة شهداء للثورة الاسلامية.

وصرح: ان العدو يبذل قصارى جهوده لينال من اقتدارنا وهويتنا، ويستخدم لهذا الهدف القنوات الفضائية والاجواء الافتراضية، في حين اننا نريد ان نطلق الخطوة الثالثة من تقدم الثورة.

واضاف رضائي: اننا نريد ان نستعيد مجدنا وعظمتنا في الطب والهندسة والعلوم النووية، في حين ان العدو يريد ان يثنينا عن دربنا... ان الاعداء يحاولون اركاعنا من خلال الحظر الاقتصادي، ويريدون ان يبثوا الخلافات بيننا، ولذلك يبادرون الى اختلاق مفاهيم ومصطلحات من قبيل الاسلام الايراني والاسلام العربي، ويريدون منا ان نخفض مدى صواريخنا ليقوموا هم بتصعيد تهديداتهم.

وأردف: في هكذا ظروف فإن الافكار الفردية والفئوية لا يمكنها ان تحقق التطور والتقدم لنا، بل علينا ان نكون ثوريين وان نقوم بتفجير طاقاتنا الثورية، ولا ينبغي ان نتنافس على السلطة، بل علينا ان نبذل جهودنا لخدمة الشعب وتحقيق قفزات كبرى... علينا العودة الى اخلاق الشهداء وإيمانهم.



