وخلال لقائه في سراييفو رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له، اشار رئيس اللجنة المشتركة للدفاع والامن القومي في برلمان البوسنة والهرسك صفت بوجيتش، الى العلاقات الودية بين البلدين، مؤكدا ضرورة المزيد من التعاون في مختلف المجالات ومنها التعاون البرلماني.

ورحب بالغاء الحظر الظالم الذي كان مفروضا على الجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبرا الاتفاق النووي ارضية لايجاد الاستقرار والرقي بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاخرى.

من جانبه اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى العلاقات العريقة بين البلدين واضاف، اليوم يمر اكثر من 25 عاما على بدء التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والتجاري بين ايران والبوسنة.

واكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول اداء اللجان والتعاطي مع القضايا الدفاعية والامنية.

كما التقي الوفد البرلماني الايراني رئيس مجلس القوميات البوسني باريشا تشولاك الذي اعتبر زيارات كبار مسؤولي البلدين ارضية لتطوير التعاون الثنائي بين بلاده وايران، داعيا للمزيد من تطوير العلاقات البرلمانية.

بدوره اشار بروجردي الى ماضي العلاقات بين البلدين وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت في اصعب الظروف وفي حروب عقد التسعينات من الوقوف الى جانب شعب وحكومة البوسنة ولم تأل جهدا للمساعدة بايجاد واستمرار السلام.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ بداية استقلال البوسنة والهرسك اكدت على احترام وحدة اراضيها وسيادتها الوطنية ودعمت وحدتها ووقفت الى جانب الحكومة والشعب البوسني.

كما التقى الوفد البرلماني الايراني رئيس مجلس النواب شفيق جعفروفيتش ووزير التجارة الخارجية ميركو شاروفيتش وكبار المسؤولين في وزارة الامن بالبوسنة والهرسك.

وفي هذه اللقاءات اكد الجانبان على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الارهاب خاصة الجماعات المتطرفة.

وكان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي قد بدأ الثلاثاء جولته على رأس وفد برلماني ايراني، الى منطقة البلقان، حيث وصل الى بلغراد، ومن ثم توجه الخميس الى سراييفو.



