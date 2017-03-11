أعلن امين العاصمة طهران محمد باقر قاليباف ان شبكة مترو الانفاق في طهران ستبلغ 300 كيلومتر في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة بعد اكتمال 100 كم قيد الانشاء في الخطين 6 و 7 باكثر من 70 محطة.

وفي تصريح ادلى به، على هامش تدشين ايوان الانتظار في محطة ولي عصر (عج) قال قاليباف، ان شبكة قطارات الانفاق في طهران لم تتجاوز 70 كيلومترا على مدى 25 عاما الا انها بلغت نحو 200 كيلومتر خلال الاعوام العشرة الاخيرة رغم جميع العقبات والصعوبات. واضاف، ان شبكة مترو الانفاق في طهران ستبلغ 300 كم خلال الاشهر الثلاثة القادمة. يذكر ان ايوان الانتظار هي صالة للانشطة الثقافية في محطة المترو ولي عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وسط العاصمة طهران.



