وخلال اجتماع مشترك مع رئيس غرفة التجارة الايرانية، قال حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني اجئي، يوم السبت: ان البعض أشاروا الى ان الظروف السائدة على قطاع الاقتصاد هامة للغاية.. نعم صحيح ان الاقتصاد هام في كل الازمان وخاصة الوقت الحاضر، لأن العدو اللدود بصدد توجيه ضربة لنا في المجال الاقتصادي، لأنه أدرك ان الحرب العسكرية باهظة التكاليف وتؤدي الى اتحاد الشعب، وإذا أراد ان يحقق مآربه فعليه ان يعمل عبر هذا المسار.

وأكد محسني اجئي على ضرورة تعزيز القطاع الخاص، ومكافحة التهريب، مشيرا الى تأكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية على التصدي للمهربين وإتلاف السلع المهربة.