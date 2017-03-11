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|رقم الخبر: 189578
|تاريخ النشر: آذار 11, 2017
|الوقت: 18:58
|الاقسام: محليات
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إقامة معرض للصور الفوتوغرافية بمشاركة رئاسة الجمهورية و إرنا
نظّمت معاونية شؤون المرأة والاسرة في رئاسة الجمهورية بالتعاون مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) معرضا للصور الفوتوغرافية يوم السبت في برج ميلاد بطهران إحياءاً للذكرى السنوية لمولد بنت رسول الله (ص) السيدة فاطمة الزهراء (س).
وتتزامن إقامة المعرض ايضا مع اسبوع تكريم المرأة خاصة أمهات وزوجات الشهداء في ايران؛ فضلا عن احياء ذكرى الشاعرة الإيرانية الشهيرة بروين اعتصامي.
ويستعرض المعرض المشترك قدرات المراة الايرانية وتواجدها الفاعل في مختلف ساحات البلاد وذلك من خلال 80 صورة فوتوغرافية تخصصية التقطت بواسطة عدد من المصورين المتمرسين لدى وكالة الجمهورية الاسلامية (إرنا).
ويستمر المعرض، الذي بدأ اعماله عصر يوم السبت بمشاركة عدد من المسؤولين في ايران، على مدى اسبوع كامل في مقر معرض الصور لدى برج ميلاد الشهير بطهران.
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