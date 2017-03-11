وتتزامن إقامة المعرض ايضا مع اسبوع تكريم المرأة خاصة أمهات وزوجات الشهداء في ايران؛ فضلا عن احياء ذكرى الشاعرة الإيرانية الشهيرة بروين اعتصامي.

ويستعرض المعرض المشترك قدرات المراة الايرانية وتواجدها الفاعل في مختلف ساحات البلاد وذلك من خلال 80 صورة فوتوغرافية تخصصية التقطت بواسطة عدد من المصورين المتمرسين لدى وكالة الجمهورية الاسلامية (إرنا).

ويستمر المعرض، الذي بدأ اعماله عصر يوم السبت بمشاركة عدد من المسؤولين في ايران، على مدى اسبوع كامل في مقر معرض الصور لدى برج ميلاد الشهير بطهران.





