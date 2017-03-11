الوفاق/وكالات/مختار حداد/ قال المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن هذا المجلس أجرى خلال العام الايراني الجاري دراسة على 93 قراراً أرسلها مجلس الشورى الاسلامي.

وأضاف أن 48 من هذه القرارات تم تأييدها و 24 أعيدت للبرلمان للتعديل ومن ثم تم تأييدها، كما أن 20 من هذه القرارات قيد الدراسة. وأعلن كدخدائي وصول لائحة الميزانية للعام القادم من البرلمان و سيتم دراستها خلال هذا الاسبوع.

وذكر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أن هذا المجلس لن يتدخل في إقامة انتخابات المجالس البلدية وفقاً للدستور و أن مجلس الشورى الاسلامي هو يقوم بالرقابة على هذه الانتخابات.

وبشأن بدء النشاطات الدعائية لبعض المرشحين المحتملين في الانتخابات القادمة قال أن هناك جهات تراقب هذه النشاطات لأنه لا يمكن للاشخاص أن يقوموا بالدعاية قبل الترشح رسمياً.

وبشأن ادعاءات بعض المرشحين بأنهم متأكدون من الحصول على الأهلية قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور لم يعط أي إشارات بشأن أهلية المرشحين المحتملين.

من جانب آخر نفى رئيس اللجنة الانتخابية في محافظة طهران شهاب الدين جاوشي إمكانية إقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة الكترونيا.

وقال جاوشي، في تصريح ادلى به لوكالة انباء فارس، انه بالنظر الى ان اجراء الانتخابات الرئاسية الكترونيا أمر مستبعد كما إن اقامة انتخابات المجالس البلدية الكترونيا أمر غير ممكن التحقق أيضا بالنظر الى تزامن اقامتهما.

واشار الى عدد مراكز الاقتراع موضحا ان التوقعات تشير الى نحو 6200 مركز للانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في محافظة طهران وحدها، لافتا في ذات الوقت الى ان العدد النهائي سيتم تحديده عقب تشكيل اللجان التنفيذية التي ستبت بالموضوع وتصادق عليه. ولفت الى ان 42 مدينة و 486 قرية ستقام فيها انتخابات المجالس البلدية في المحافظة ايضا.

ويشار الى ان الانتخابات الرئاسية والبلدية والبرلمانية التكميلية ستقام في ايران يوم 19 ايار/ مايو المقبل.

من ناحيته أكد رئيس لجنة أمن الانتخابات في ايران، انه سيتم التصدي لكل شخص او جهة تحاول الاخلال في أمن الانتخابات مهما كانت.

وفي حديثه لكالة فارس، أشار حسين ذوالفقاري الى الترتيبات الأمنية المعتمدة لإجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية خلال شهر ايار/مايو القادم، وقال: نأمل بأن يلتزم المرشحون وانصارهم وأفراد الشعب والمعنيين بالقانون والأخلاق كما في الانتخابات السابقة، لئلا تبرز أية مشكلة من الناحية الامنية.

وأضاف: لا يحق لأي أحد ما عدا وزارة الداخلية الاعلان عن نتيجة الانتخابات، لذلك وحسب القانون فإن لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية هي المرجع لإعلان نتائج الانتخابات.

وشدد ذوالفقاري على انه سيتم التصدي لأي شخص او جهة تحاول الإخلال في امن الانتخابات مهما كانت، مضيفا انه اذا تم من الناحية القضائية تحديد شخص او جهة كمسبب للإخلال الامني، فسيخضع للملاحقة القانونية.



