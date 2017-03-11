رفضت السلطات الهولندية، السبت، السماح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أراضيها، الأمر الذي دفعه إلى إلغاء زيارته، وفق وكالة الأنباء الهولندية.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان: إنها اتخذت قرار سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواع الأمن والنظام العام.

وكان تشاوش أوغلو أكد في وقت سابق السبت اعتزامه زيارة مدينة روتردام للمشاركة في تجمع سياسي للجالية التركية، رغم إلغاء هذا التجمع، متوعدا هولندا بعقوبات سياسية واقتصادية في حال منعه من الزيارة.

ويتعلق التجمع السياسي بحملة تحث الأتراك على المشاركة في استفتاء يتعلق بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن المقرر تنظيم الاستفتاء في الـ 16 من أبريل المقبل.

وتوترت العلاقة بين الدول الأوروبية وحكومة أردوغان على خلفية الاستفتاء، الذي يقول الأوروبيون إنه (خطوة للوراء) في مجال الديمقراطية.

* هجوم تركي غير مسبوق على هولندا

هذا وشنّ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، هجوما غير مسبوق على هولندا، متوعدا إياها بعقوبات اقتصادية وأخرى سياسية في حال عرقلت تجمعا مؤيدا لاستفتاء على صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة روتردام، وأشار إلى أن أنقرة ستفرض العقوبات تحديدا في حال رفضت أمستردام منحه تصريحا لزيارة المدينة. وأضاف تشاوش أوغلو أن الحكومة الهولندية أخذت المواطنين الأتراك المقيمين على أراضيها رهائن، بعد منع التجمعات السياسية.

ومن المقرر أن تجري تركيا الاستفتاء في الـ16 من أبريل المقبل، وتستهدف حكومتها حاليا حث الجاليات التركية المقيمة في أوروبا على التصويت بنعم.

* أردوغان: هولندا فلول للنازيين

هذا وتوعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، هولندا على قرارها منع هبوط طائرة وزير خارجيته على أراضيها، وقال: هولندا فلول للنازيين والفاشيين.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت: إن الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اتفاق كبح تدفق المهاجرين ستكون معرضة للخطر إذا لم ينفذ التعهدات بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.

وأضاف: إن تركيا ستقدم نصا نهائيا للاتحاد الأوروبي (إما أن تلغى الاتفاقات كلها بما في ذلك الإعفاء من التأشيرة واتفاق المهاجرين أو تنفذ كلها)، وفق ما نقلت (رويترز) عن قناة (سي أن أن ترك).

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي أبرمتا اتفاقا العام الماضي يقضي بأن تكبح أنقرة تدفق المهاجرين على الاتحاد الأوروبي لقاء حصولها على مليارات الدولارات وإعفاء المواطنين الأتراك من استخراج تأشيرة دخول قصيرة الأمد.

وارتفع في الأسابيع الأخيرة منسوب التوتر بين أنقرة ودول في الاتحاد الأوروبي على خلفية منعها تجمعات مؤيدة لاستفتاء يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد استدعت الخارجية التركية أمس، السفير الهولندي في انقرة على خلفية عدم السماح لطائرة وزير الخارجية التركي بالهبوط فيما قال رئيس الوزراء الهولندي من جانبه انه يتفهم الغضب التركي، ولكن اشارة اردوغان للنازية امر غير مقبول.















