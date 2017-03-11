في مقابلة مع قناة (فينيكس) الصينية نفى الرئيس السوري بشار الاسد، وجود تواصل مع واشنطن على المستوى الرسمي مؤكداً أن غاراتها ضد داعش في سوريا جرت من دون التشاور مع دمشق واصفاً الأمر بأنه (غير قانوني).

وقال الأسد في رسالة واضحة إلى تركيا والولايات المتحدة: إن أي قوات أجنبية تدخل سوريا من دون دعوتنا أو إذننا أو التشاور معنا تعتبر قوات غازية سواء كانت أميركية أو تركية أو أي قوات أخرى.

وأكد الرئيس السوري أن حلّ الأزمة في سوريا ينبغي أن يكون عبر مسارين متوازيين يتمثل الأول في محاربة الإرهابيين الذين يقتلون ويدمرون في البلاد، والثاني في إجراء الحوار الذي له العديد من الأوجه المختلفة، فهناك الجانب السياسي الذي يرتبط بمستقبل سوريا وطبيعة ونوع النظام السياسي الذي نحتاجه بصرف النظر عن شكل هذا النظام فذلك يعتمد على ما يقرره السوريون عبر الاستفتاء حول ما يريدونه، والجانب الثاني يتمثل في محاولة دفع أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بالإرهابيين أو الذين ارتكبوا أفعالاً إرهابية للعودة إلى حياتهم الطبيعية والتخلي عن أسلحتهم مقابل العفو الذي قدمته الحكومة، مؤكداً أن دمشق تتحرك في هذا الاتجاه منذ ثلاث سنوات وقد (نجح ذلك بشكل جيد جداً).

ويعدّ موقف الأسد الأول منذ أعلنت واشنطن إرسال قوات أميركية برية إلى سوريا مؤخراً في إطار الحرب على داعش ونشر بطاريات مدفعية في شمال البلاد تمهيداً لمعركة الرقة. كما يأتي بمثابة ردّ على القصف التركي لمواقع حرس الحدود السوريين في منبج.

وقال الرئيس السوري: علينا أن نهنّئ جبهة النصرة على حصولها على أول أوسكار، هذا حدث غير مسبوق في الغرب، وهو أن يتم منح (القاعدة) جائزة أوسكار، أمر لا يصدق، وهذا دليل آخر على أن جوائز الأوسكار، ونوبل، وكل هذه الجوائز عبارة عن شهادات مسيّسة، هكذا أستطيع أن أصفه، مضيفاً: إن (قصة) الخوذ البيضاء بسيطة جداً، إنها عملية تجميل لـ (جبهة النصرة) في سوريا، لمجرد تغيير وجهها القبيح بوجه أكثر إنسانية، هذا كل ما هنالك، وهناك العديد من مقاطع الفيديو والصور على الانترنت نشرتها (الخوذ البيضاء)، مديناً إياها كمجموعة إرهابية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدثة باسم الفاتيكان قولها، الجمعة: إن البابا فرنسيس أرسل 100 ألف يورو (106090 دولارا) إلى الفقراء في مدينة حلب السورية المدمرة، مشيرة الى انه ساهم في هذه الهبة الجهاز الإداري للفاتيكان.

وكان البابا فرانسيس دعا، أيلول الماضي، جميع أطراف النزاع السوري إلى بذل كافة الجهود بغية حماية المدنيين في مدينة حلب، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته بتقديم مساعدة لسكان حلب.

وأعلن وفد برلماني أوروبي يقوم بزيارة إلى سوريا، خلال لقائه محافظ مدينة حلب، حسين دياب، الجمعة 10 مارس/آذار، أنه يسعى إلى تغيير المواقف السلبية للإتحاد الأوروبي من سوريا.

وذكرت وكالة (سانا) السورية للأنباء أن المحافظ دياب أشار خلال الاجتماع مع الوفد، الذي يترأسه خافيير كوسو، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لدرء خطر الإرهاب عن كل الشعوب، بما فيها الشعوب الأوروبية التي عانت أيضا من جرائم الإرهاب.

وتحدث محافظ حلب عن التداعيات السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري معربا عن ثقته بأن أعضاء الوفد البرلماني سينقلون الى شعوبهم حقيقة ما تتعرض له سوريا من حرب إرهابية ويوضحون زيف وكذب ما تروجه وسائل الإعلام الغربية المغرضة.

من جانبه بيّن رئيس الوفد الأوروبي خافيير كوسو أن هدف الزيارة هو الاطلاع على واقع الحياة الذي تعيشه مدينة حلب وما تعرضت له من دمار بسبب الأعمال القتالية، بهدف تكوين صورة متكاملة لنقلها إلى الرأي العام الأوروبي، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد يتفقون على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا وإعادة العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودمشق إلى طبيعتها.

وعبّر أعضاء الوفد البرلماني الأوربي عن عميق (حزنهم وصدمتهم) إزاء ما شاهدوه من دمار في مدينة حلب بسبب الحرب ورفضهم مواقف الاتحاد الأوروبي المعادية لسوريا.

من جانبها اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروف، على تنامي فرص النجاح في مفاوضات آستانة الخاصة بالسلام في سوريا والتي اقيمت بمبادرة من ايران وروسيا وتركيا؛ مشيرة الى ارتياح بلادها من هذه المفاوضات.

ونقل الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروف قولها: إن موسكو ستواصل جهودها للتوصل الى حل سياسي سريع للنقاش الراهن في سوريا.

واضافت: إن سوريا تساهم في توفير الارضيات اللازمة لمكافحة الجماعات الارهابية الناشطة في سوريا وحلفائها المحليين.

وبحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية، تم التخطيط لعقد الجولة الرابعة من مفاوضات آستانة في العاصمة الكازاخية خلال يومي الـ 14 و15 آذار / مارس الحالي، وذلك بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية ومجموعات المعارضة التي وافقت على وقف اطلاق النار.

ولفتت المسؤولة الروسية الى حصيلة المفاوضات التي اقيمت في استانة بمبادرة ايرانية روسية تركية حتى الان، مؤكدة بانها ايجابية.

وتابعت القول، نحن على يقين بان اجتماع آستانة سيوفر الظروف المناسبة لعقد الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف الاممية حول سوريا.

كما قال وفد الفصائل المسلحة السورية التي شاركت في لقاءات آستانة في بيان له، أنه تلقى دعوة لحضور لقاء آستانة القادم وسيشارك في اللقاء ولكن بعد تنفيذ عدة بنود أهمها الالتزام بوقف إطلاق النار في المناطق التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة، إضافة الى عدم إخراج المسلحين من حي الوعر، وتأجيل موعد لقاء آستانة الى ما بعد 20 آذار/مارس لتقييم سريان الهدنة في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.

الى ذلك أفادت مراسلة قناة الميادين في سوريا باستشهاد وإصابة العشرات في تفجير مزدوج استهدف زوار المقامات الدينية في باب صغير وسط دمشق. في حين تحدثت مصادر محلية عن سقوط ما لا يقل عن 40 شهيداً بين الزوار.

وبحسب المراسلة فإن الروايات الأولية تعددت بين معلومات عن تفجير عبوات ناسفة زرعت في الحافلات وأخرى تتحدث عن قيام انتحاريين بالإندساس بين الزوار، مشيرة إلى أن قرابة نصف ساعة فصلت بين التفجيرين.

وفرضت القوى الأمنية طوقاً حول مكان التفجير فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الضحايا والجرحى إلى المستشفيات. فيما لم تعرف جنسيات الزوّار الذين استهدفوا.

وقد وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التفجيرين الإرهابيين في دمشق، وقالت: إن الاعتداء الإرهابي يأتي ردا على نجاحات الجيش السوري في الحرب على الإرهاب.

كما أدان حزب الله الجريمة الوحشية بحق الابرياء قرب دمشق والتي أدت الى استشهاد وجرح أكثر من مئة زائر وأعلن ان الجريمة تدل على بعد الارهابيين عن الدين واتباعهم عقيدة تكفيرية لقتل المؤمنين، وقال: إن المطلوب هو توحيد الجهود للقضاء على هذه العصابات التكفيرية التي تستغلها قوى دولية واقليمية.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن الهجوم الإرهابي ناجم عن عبوتين ناسفتين قرب مقبرة باب الصغير بمنطقة باب مصلى، وقال المصدر: إن المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات بين المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان على صفحتها الرسمية على تويتر، أن التفجيرات التي استهدفت حافلات في دمشق أسفرت عن استشهاد وجرح قرابة 120 زائرا عراقيا للمقامات الدينية.

وافادت وكالة تسنيم للأنباء ان الوزارة قالت السبت، أن الوزارة تتابع من خلال السفارة العراقية في دمشق العملية الإرهابية المجرمة التي استهدفت الزائرين العراقيين للمراقد المقدسة في منطقة باب الصغير في دمشق، مشيرة إلى أن الحصيلة أولية.

وأكد مصدر ميداني لقناة العالم أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على جامع الخباز وكتل الأبنية المحيطة به في الجهة الجنوبية الشرقية من حي القابون.

وأكد المصدر بسط الجيش السوري سيطرته على مساحات واسعة في مزارع القابون تقدر بـ6 كلم مربع حيث يسعى الجيش لإكمال السيطرة على المزارع ليبدأ عملياته داخل كتل الأبنية.

وبين المصدر الميداني أنه وأثناء تقدمه بمناطق سيطرته في مزارع القابون وبالتحديد على محور شارع الحافظ، عثر الجيش السوري على 10 أنفاق من بينها 2 للسيارات و8 مخصصة للمشاة، فيما تم قطع الإمداد التام عن منطقة الغوطة الشرقية.

واستهدف الجيش السوري تجمعات (النصرة) في شركة الكهرباء ومنطقة الملعب ومسبح الوسام ومنطقة مكب النفايات في حي القابون.

هذا ودمر الجيش السوري تجمعات وزوارق لمسلحي تنظيم داعش وقضى على العديد من مسلحيه في دير الزور.

كما تأكد إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمُسلحي (هيئة تحرير الشام) على محور دير الزغب جنوب بلدة الفوعة من قبل اللجان الشعبية المدافعة عن بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي.

وفي سياق الدعم التركي المستمر للجماعات الإرهابية في سوريا، ضبط الجيش السوري سيارة شحن تحمل لوحات وأوراقاً تركية محملة بالأسلحة والذخائر متجهة إلى تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة (وادي العذيب) على محور (الصبورة) بريف حماه الشرقي، وذلك في كمين محكم نفذه الجيش بالتعاون مع الأهالي.

وحسب ما ذكرت وكالة (سانا) فإنّ الجيش السوري وبعد تلقيه معلومات من الأهالي، نفذ كميناً محكماً بعمق 1 كم في المناطق التي ينتشر فيها مسلحو (داعش) في منطقة وادي العذيب على محور الصبورة بريف حماه الشرقي، ضبط على إثره سيارة شحن نوع (اسوزو) محملة بـ 5516 طلقة مدفع 23 مضاد للطيران و111780 طلقة رشاش (بي كي سي) وعدد من قواذف (آر بي جي).



