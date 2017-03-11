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رقم الخبر: 189574 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: محليات  
موسكو: ايران لم تنتهك الإتفاق النووي باختبارها الصاروخ البحري الباليستي

موسكو: ايران لم تنتهك الإتفاق النووي باختبارها الصاروخ البحري الباليستي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية: إن بلاده ترى بأن ايران لم تنتهك تعهداتها الدولية في اطار الإتفاق النووي باختبارها الصاروخ البحري الباليستي اخيرا.

واوردت وكالة انباء (انترفاكس) الروسية الجمعة عن هذا المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن ايران بهذه الخطوة لم تنتهك أيا من تعهداتها، لأن قرارات مجلس الامن والإتفاق النووي لم تمنع القيام بمثل هذا العمل.
وكان مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين النوويين الروس سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق: إن الاختبار الصاروخي الأخير الذي قامت به ايران لا يعد انتهاكا لقرارات مجلس الامن حول برنامجها النووي.
وقال ريابكوف: إن القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي لم يمنع ايران من القيام بمثل هذه الانشطة. لقد طُلِب (من ايران) في هذا القرار الإمتناع فقط عن إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا يمكنها حمل رؤوس نووية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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