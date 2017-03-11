يسود التوتر السبت في كوريا الجنوبية حيث توفي متظاهر ثالث بانتظار رد فعل الرئيس بارك غيون-هي على اقالتها.

وعبر رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية كيم يونغ-ديوك عن “قلق متزايد” في مواجهة التوتر قبل انتخاب رئيس جديد يفترض ان يتم في التاسع من ايار/مايو.

وقال كيم في خطاب بثه التلفزيون مباشرة ان “الاقتراع يجب ان يؤمن فرصة تجاوز الانقسامات والنزاعات وان يؤدي الى الوحدة الوطنية والانسجام”.

وفي افتتاحياتها دعت الصحف الكورية الجنوبية الى وقف التظاهرات في الشوارع.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ان متظاهرا ثالثا يبلغ من العمر 74 عاما توفي السبت في المستشفى بعدما فقد الوعي في مواجهات الجمعة بين الشرطة في سيول بين شرطة مكافحة الشغب وانصار لبارك قتل خلالها متظاهران آخران، واعتقلت الشرطة عددا من الاشخاص.

وتجمع انصار لبارك ومعارضون لها في سيول للاستماع لقرار المحكمة الدستورية التي اقرت الجمعة اقالة الرئيسة.

وحذرت الشرطة السبت من انها ستلاحق مثيري الشغب بينما ينظم مؤيدو الرئيسة تظاهرات جديدة في العاصمة السبت.

ودعا الحزب الديموقراطي اكبر احزاب المعارضة، الرئيسة الى قبول القرار الذي اتخذ بالاجماع من قبل القضاة الثمانية في المحكمة واتهمها بانها تتصرف كما لو انها ترفضه.

وكان حزب الرئيسة “حرية كوريا” قدم الجمعة اعتذاراته واعتبر رئيسه بالنيابة ان الحزب “اخفق في حماية كرامة وعزة كوريا الجنوبية”.



