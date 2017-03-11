واستنكر قاسمي يوم السبت، القصف السعودي على سوق في منطقة الحديدة باليمن والذي أسفر عن قتل وجرح عدد من المدنيين الابرياء.

وأعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذا العدوان داعيا منظمة الامم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري باليمن مؤكدا على ضرورة العمل لوقف هذا العدوان على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة وأمن المدنيين باليمن سيما النساء والاطفال.



