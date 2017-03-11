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رقم الخبر: 189570 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: محليات  
ايران تدين القصف السعودي للمناطق السكنية وقتل المدنيين باليمن

ايران تدين القصف السعودي للمناطق السكنية وقتل المدنيين باليمن

أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، تصعيد الهجمات على المناطق السكنية وقتل المدنيين باليمن وكذلك وضع العقبات أمام إيصال المساعدات الدولية للأهالي، مؤكداً أنه انتهاك سافر لمبادئ حقوق الانسان.

واستنكر قاسمي يوم السبت، القصف السعودي على سوق في منطقة الحديدة باليمن والذي أسفر عن قتل وجرح عدد من المدنيين الابرياء.
وأعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذا العدوان داعيا منظمة الامم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري باليمن مؤكدا على ضرورة العمل لوقف هذا العدوان على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة وأمن المدنيين باليمن سيما النساء والاطفال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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