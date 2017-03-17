أفادت وزارة الدفاع الوطني الأفغانية السبت، أن 64 إرهابياً من حركة طالبان وتنظيمي القاعدة و”داعش”، لقوا حتفهم في عمليات للقوات الأمنية بأنحاء متفرقة من البلاد خلال الساعات الماضية. وأشارت الوزارة، في بيان إلى “مقتل 11 إرهابي عرف منهم قاري دوست محمد المسؤول العسكري، والملا نياز محمد وهو المسؤول المالي لحركة طالبان وتم القضاء على مخزن للذخيرة في ولاية قندوز بعمليات للقوات الأمنية”. وأضاف “في مديريتي دايتشوبان وشاه جوي بولاية زابول، قتل 8 عناصر بتنظيم القاعدة، وفِي ذات السياق قضى 3 متطرفين دواعش مصرعهم في هجوم للجيش الافغاني على معاقل التنظيم بأتشين في ننغرهار”. ووفقاً للوزارة فقد جرت العمليات العسكرية في ولايات لغمان وننغرهار وكابيسا وورداك وبكتيا وغزني وقندهار وهلمند وأورزغان وزابول وهرات وبغلان وقندوز.



