وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، المنطقة بأنها قد تحولت الى ساحة للصراع بين المقاومة واعدائها.

واضاف لاريجاني، في كلمة ألقاها بملتقى دولي في طهران لتكريم امهات وزوجات الشهداء، السبت، ان نهجا وخطا للمقاومة قد تبلور في المنطقة لمواجهة الصهاينة وحلفائهم الذين يمثلون خط الاستكبار.

وتابع: ان الازمة في العراق وسوريا تدلل على نشوب صراع بين طرفين هما جبهة المقاومة ومناهضيها.

واعتبر ان امهات الشهداء واسرهم الذين ورثوا ارث الشهداء يؤدون دورا مهما في هذا الصراع حيث ان الانسان يترعرع في البيئة الاسرية اذ ان امهات الشهداء ساهموا بالدور الاكبر في تربية هؤلاء المضحين اذ ان الاسرة هي التي تغذي روح الجهاد لدى ابنائها وهو ما أثمر عن هذه التضحيات.

وثمّن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني جهود مؤسسة الشهيد في اقامة مثل هذه الملتقيات.

الى ذلك أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء محمد علي جعفري، بأن الامة الاسلامية الموحدة الآن في طور التبلور.

وخلال مراسم اقيمت مساء الجمعة بطهران تكريما لذكرى شهداء العالم الاسلامي بحضور حشد من أسر شهداء جبهة المقاومة الاسلامية، أشار اللواء جعفري الى ان الكثيرين اليوم يراجعون الحرس والتعبئة للحضور في جبهات المقاومة واضاف: إن هذه المراجعات كثيرة جدا وتعد حدثا مباركا رغم بعض المشاكل الثقافية والاقتصادية في الداخل.

واضاف: إن الايمان بالولاية (ولاية الفقيه) قد تجاوز حدود ايران اليوم وان الامة الاسلامية الموحدة هي الآن في طور التبلور.

واعتبر قائد الحرس الثوري الثبات في سبيل الله ارضية الوصول الى الانتصار في تحقيق الاهداف، واضاف: على مر التاريخ كلما قاومت الشعوب تحقق الانتصار، ونحن نرى ذلك في تاريخ الانبياء والائمة الطاهرين (عليهم السلام).

واشار اللواء جعفري الى اوضاع المنطقة هذه الايام، وأضاف: إن الانتصارات التي تتحقق هذه الايام على اعداء الاسلام في سوريا واليمن وفلسطين هي ثمرة لهذا الثبات.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان الشعب الايراني احبط مؤامرات الاعداء في مراحل مثل فتنة العام 2009 التي تلت الانتخابات الرئاسية قبل الماضية، لافتا الى ان الاسلام سيسود العالم كله مستقبلا.





