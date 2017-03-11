  • السبت ١٢ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189567 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: دوليات  
مسؤول عسكري أمريكي: معظم طائرات مشاة البحرية غير جاهزة للمعركة

مسؤول عسكري أمريكي: معظم طائرات مشاة البحرية غير جاهزة للمعركة

كشف هاري توماس نائب قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية أن ما لا يقل عن 55 % من الطائرات التابعة لهذا الفرع من الجيش الأمريكي، غير صالحة للعمل العسكري.

كشف هاري توماس نائب قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية أن ما لا يقل عن 55 % من الطائرات التابعة لهذا الفرع من الجيش الأمريكي، غير صالحة للعمل العسكري.
وقال توماس في تقرير قدمه في جلسة استماع للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي “نريد أن تكون 75 % من طائراتنا الحربية، على الأقل، في حالة استعداد دائم. وحتى اليوم يبلغ هذا المعدل بين مجمل طائراتنا نحو 45 % فقط”.
وفوجئ أعضاء الكونغرس، الذين حضروا الاجتماع، بالأرقام المعلنة حتى طلب رئيس الجلسة من توماس أن يعيد مرة أخرى ما أعلن عنه، فأكد توماس بالقول: “45 %”. وأضاف: “إذا نظرتم إلى بعض طائراتنا فيتضح أنها لا تتناسب مع المخاطر التي تواجهها من ناحية حماية مشاة البحرية”.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض عزمه زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 54 مليار دولار ليصل إلى 603 مليارات دولار من أجل “إعادة بناء القوات المسلحة” لكي تكون قادرة على “القتال والانتصار”، وفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد تقلصت الميزانية العسكرية الأمريكية من 691 مليار دولار في العام 2010 إلى 560 مليار دولار في العام 2015.
ويشير الخبراء العسكريون إلى أن مشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية على مدار نحو 15 عاما، وبشكل مستمر، في العمليات العسكرية خارج البلاد، أدى إلى تقادم واستهلاك الأسطول الجوي، فيما تسبب تخفيض التمويل بالافتقار إلى قطع الغيار، وكذلك إلى عزوف الكوادر ذات الكفاءة العالية عن العمل في هذا المجال.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0857 sec