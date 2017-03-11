كشف هاري توماس نائب قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية أن ما لا يقل عن 55 % من الطائرات التابعة لهذا الفرع من الجيش الأمريكي، غير صالحة للعمل العسكري.

وقال توماس في تقرير قدمه في جلسة استماع للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي “نريد أن تكون 75 % من طائراتنا الحربية، على الأقل، في حالة استعداد دائم. وحتى اليوم يبلغ هذا المعدل بين مجمل طائراتنا نحو 45 % فقط”.

وفوجئ أعضاء الكونغرس، الذين حضروا الاجتماع، بالأرقام المعلنة حتى طلب رئيس الجلسة من توماس أن يعيد مرة أخرى ما أعلن عنه، فأكد توماس بالقول: “45 %”. وأضاف: “إذا نظرتم إلى بعض طائراتنا فيتضح أنها لا تتناسب مع المخاطر التي تواجهها من ناحية حماية مشاة البحرية”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض عزمه زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 54 مليار دولار ليصل إلى 603 مليارات دولار من أجل “إعادة بناء القوات المسلحة” لكي تكون قادرة على “القتال والانتصار”، وفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد تقلصت الميزانية العسكرية الأمريكية من 691 مليار دولار في العام 2010 إلى 560 مليار دولار في العام 2015.

ويشير الخبراء العسكريون إلى أن مشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية على مدار نحو 15 عاما، وبشكل مستمر، في العمليات العسكرية خارج البلاد، أدى إلى تقادم واستهلاك الأسطول الجوي، فيما تسبب تخفيض التمويل بالافتقار إلى قطع الغيار، وكذلك إلى عزوف الكوادر ذات الكفاءة العالية عن العمل في هذا المجال.



