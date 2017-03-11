استشهد 22 مواطناً يمنياً وأصيب 10 آخرين جراء مجزرة جديدة ارتكبتها الطائرات السعودية في سوق بمديرية الخوخة بالحديدة. وأشارت وسائل إعلام يمنية إلى ان طيران العدوان يواصل التحليق في أجواء الخوخة مانعا الإسعاف من الوصول لإنقاذ الضحايا.

وتاتي هذه الجريمة في سياق جرائم العدوان بحق المواطنين التي تستهدفهم في منازلهم وأسواقهم في ظل صمت وتواطؤ دولي مع قوى العدوان وجرائمه اللانسانية بحق اليمنيين.



