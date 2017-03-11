أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إن مشاركة ابناء الشعب الايراني في انتخابات عام 2013 وحضورهم الى صناديق الاقتراع عكس الوجه الديمقراطي للشعب الايراني أمام العالم.

وقال وزير الخارجية، السبت، في حفل انطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة الخارجية وإزاحة الستار عن كتاب (المرحلة الانتقالية في العلاقات الدولية مابعد العالم الغربي)، قال: إن الدبلوماسية إحدى المتطلبات الأساسية في المجال السياسي لكنها تعد أيضاً إحدى الصعوبات الجديدة التي تعود لتظهر بين الفينة والأخرى.

وأوضح وزير الخارجية: إن أحد التحديات في مجال الدبلوماسية العامة هو كسر احتكار الإعلام لصالح عمالقة الوسائل الاعلامية السابقة وعدم وقوف أحد في وجه أي صوت.

ونوه وزير الخارجية الى إن الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت منذ انتصار الثورة الاسلامية على ايصال رسالتها للعالم واعتبرت هذا الموضوع أحد الأبعاد المهمة لقوتها وقدرتها، موضحاً إن ايران ماضية في سياستها المستقلة (لا شرقية، لا غربية، جمهورية اسلامية).

واعتبر ظريف إن مشاركة الشعب الايراني بالانتخابات تعكس سيادة الشعب الدينية التي تتبلور في بعدين، الأول هو وضع الخلافات جانباً، والثاني هو حق الشعب باختيار الحاكم، مضيفاً: إن مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات عام 2013 هي التي دفعت الغرب الى الجلوس على طاولة الحوار.

وقال ظريف: انه لا يمكن القول ان الغرب قد ولى وفقد تأثيره على العلاقات الدولية الا انه ينبغي الرضوخ للحقيقة القائمة على ان العالم لا ينحصر بالغرب فقط والتطورات لا يبلورها الغربيون وحدهم بل ان جهات فاعلة أخرى تستطيع اداء أدوار مهمة ايضا.

واضاف: انه ينبغي قبول هذه الحقيقة اننا بالامكان ان نكون احدى القوى المؤثرة ايضا.

وتابع: انه ينبغي الاقرار ان النشاطات التي تبرز في العالم غير الغربي حتى من قبل الجهات التقليدية الفاعلة، أي غير الحكومات، تترك تأثيرات مهمة على صعيد العلاقات الدولية ايضا.

واشار الى الكتاب الجديد، موضحا انه لا يمثل السياسات المتبعة في وزارة الخارجية بل يبلور عملا جامعيا حيث يمهد للمزيد من البحوث والدراسات والتخطيط المستقبلي.

ووصف الكتاب بأنه يعبر عن جهد طيب حول ضرورة عدم التأثر بالخطط التي يعدها الآخرون حيث ان الهدف من تأليفه الشروع بدراسات في اجواء اكاديمية.

من جانبه صرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، إن انطلاق البوابة الالكترونية الجديدة لوزارة الخارجية يكشف الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لاستخدام التقنيات الحديثة.

وقال: إن وزارة الخارجية تولي أهمية خاصة لمواكبة التقنيات الإلكترونية الجديدة.

وأضاف قاسمي: إن البوابة الإلكترونية جاءت لتقديم خدمات أفضل لزوار الموقع وزيادة المواضيع والنوافذ على الموقع.

وأشار الى إن هذه البوابة تقدم موادها بثلاث لغات اساسية فارسية وانكليزية وعربية، مضيفاً: إن عدداً من اللغات العالمية كالفرنسية والاسبانية ستضاف للبوابة في وقت قريب.



