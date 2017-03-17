أطلقت القوات السعودية الرصاص الحي على الناشط في الحراك مصطفى المداد، الذي يطالب بالإنصاف شرق البلاد، في حي الشويكة بمنطقة القطيف، وأردته على الفور.

أطلقت القوات السعودية الرصاص الحي مساء الخميس (9 مارس/ آذار 2017) على الناشط في الحراك مصطفى المداد، الذي يطالب بالإنصاف شرق البلاد، في حي الشويكة بمنطقة القطيف، وأردته على الفور.

وأفادت مصادر محلية أن القوات الأمنية فتحت النار على المداد ما أدى إلى استشهاده، بعد إصابته بعشرات الطلقات النارية قرب منزله.

ولفتت المصادر إلى أن القوات تعقبت المداد بسيارة مدنية مصفحة BMW واصطدمت بسيارته، وفتحت النار عليه بكثافة وبصورة عشوائية.

