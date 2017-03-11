ترسو مجموعة قطع بحرية باكستانية تحمل رسالة سلام وصداقة، الاحد، في ميناء بندر عباس، بجنوب ايران.

وسيستضيف سلاح البحر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية القطع البحرية الباكستانية لمدة ثلاثة ايام.

وهذه هي ثاني مجموعة من القطع البحرية الباكستانية ترسو في ميناء بندر عباس خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21مارس).

وتضم القطع البحرية الباكستانية هذه سفينتي تيبو سلطان وجرأت الحربيتين.

وتأتي مثل الزيارات في اطار تعزيز العلاقات الودية بين ايران وباكستان وتوثيق التعاون بينهما بوتيرة متصاعدة.

كما عادت المجموعة البحرية 44 التابعة للقوة البحرية للجيش الى البلاد بعد انتهاء مهمتها التي استغرقت 5 اشهر.

ورست المجموعة البحرية 44 التي تضم المدمرة (الوند) والسفينة اللوجستية القتالية (بوشهر)، في المنطقة الاولى للقوة البحرية الايرانية (الامامة).

وقد تواجدت هذه المجموعة البحرية في مياه المحيط الاطلسي ونفذت المهام الموكلة بها بكل اقتدار، رغم مزاعم بعض الدول القائلة بان القوة البحرية الايرانية غير قادرة على الوصول الى مياه هذا المحيط.

وضمن مهامها رست المجموعة 44 في ميناء (دار السلام) عاصمة تنزانيا وميناء دوربان بجنوب افريقيا كما تواجدت في خليج عدن ومضيق باب المندب.

هذا والتقى قائد مجموعة (السلام والصداقة) التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الرائد بحري محسن شيدائي، قائد الاسطول البحري الروسي في بحر قزوين.

وفي هذا اللقاء الذي جرى في ميناء ماخاج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية، وجّه الرائد بحري شيدائي الشكر والتقدير لقائد الاسطول الروسي في بحر قزوين وقال: نحن نفخر باننا تمكنا خلال فترة الحظر من تحويل التهديدات الى فرص وان لا نكون بحاجة الى الآخرين في ظل الكفاءة المهنية والعلمية لشباب البلاد وان نصل الى آفاق أسمى ومنجزات اكبر.

واضاف: إن الهدف من هذه الزيارة هو التعاطي الجيد والبنّاء حول محور السلام والصداقة والاستقرار.

من جانبه رحب قائد الاسطول البحري الروسي في بحر قزوين بزيارة المجموعة البحرية الايرانية لبلاده واشار الى المنجزات الملحوظة التي حققتها ايران في المجال البحري وقال: انه وفي ظل الاعتماد على القدرات والمعرفة الداخلية يمكن رسم الآفاق المستقبلية والتعاطي بسلام وهدوء في بحر قزوين.

واكد بان سلاح الدول المطلّة على بحر قزوين يجب ان يكون سلاح الأمل والصداقة والاستقرار.





