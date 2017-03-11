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رقم الخبر: 189562 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: عربيات  
القوات السعودية تقتحم العوامية وتطلق الرصاص على الأهالي

القوات السعودية تقتحم العوامية وتطلق الرصاص على الأهالي

على وقع تهديدات التهجير التي لوّحت بها السلطات السعودية في وجه الأسر التي تعيش في حي المسورة في بلدة العوامية، استفاق سكان هذا الحي على أصوات الإنفجارات العنيفة التي هزّت أرجاء البلدة.

على وقع تهديدات التهجير التي لوّحت بها السلطات السعودية في وجه الأسر التي تعيش في حي المسورة في بلدة العوامية، استفاق سكان هذا الحي على أصوات الإنفجارات العنيفة التي هزّت أرجاء البلدة، وأزيز الرصاص، ومدرعات القوات السعودية التي اقتحمت الشوراع، ما أدى الى استشهاد الشاب وليد العريض (16 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها.
كما أفيد عن احتراق أحد منازل حي المسورة، وتصاعد النيران منه، فيما استخدمت المدرعات السعودية القنابل على الشباب المحاصرين في الداخل، وسط استمرار إطلاق الرصاص بعنف.
ولم تقتصر الإقتحامات على حي المسورة بل تعدتها الى حي الديرة.

 

 
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