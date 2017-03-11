في سياق الدعم التركي المستمر للجماعات الإرهابية في سوريا، ضبط الجيش السوري سيارة شحن تحمل لوحات وأوراقاً تركية محملة بالأسلحة والذخائر متجهة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "وادي العذيب" على محور "الصبورة" بريف حماه الشرقي، وذلك في كمين محكم نفذه الجيش بالتعاون مع الأهالي.

وحسب ما ذكرت وكالة "سانا" فإنّ "الجيش السوري وبعد تلقيه معلومات من الأهالي، نفذ كميناً محكماً بعمق 1 كم في المناطق التي ينتشر فيها مسلحو "داعش" في منطقة وادي العذيب على محور الصبورة بريف حماه الشرقي، ضبط على إثره سيارة شحن نوع "اسوزو" محملة بـ 5516 طلقة مدفع 23 مضاد للطيران و111780 طلقة رشاش "بي كي سي" وعدد من قواذف آر بي جي".



