  • السبت ١٢ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189559 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: دوليات  
أفغانستان.. مصرع عشرات الإرهابيين من طالبان والقاعدة و”داعش” بعمليات للجيش
من بينهم قائدي اللجنة المالية والعسكرية في طالبان

أفغانستان.. مصرع عشرات الإرهابيين من طالبان والقاعدة و”داعش” بعمليات للجيش

أفادت وزارة الدفاع الوطني الأفغانية السبت، أن 64 إرهابياً من حركة طالبان وتنظيمي القاعدة و”داعش”، لقوا حتفهم في عمليات للقوات الأمنية بأنحاء متفرقة من البلاد خلال الساعات الماضية.

 وأشارت الوزارة، في بيان إلى “مقتل 11 إرهابي عرف منهم قاري دوست محمد المسؤول العسكري، والملا نياز محمد وهو المسؤول المالي لحركة طالبان وتم القضاء على مخزن للذخيرة في ولاية قندوز بعمليات للقوات الأمنية”. وأضاف “في مديريتي دايتشوبان وشاه جوي بولاية زابول، قتل 8 عناصر بتنظيم القاعدة، وفِي ذات السياق قضى 3 متطرفين دواعش مصرعهم في هجوم للجيش الافغاني على معاقل التنظيم بأتشين في ننغرهار”. ووفقاً للوزارة فقد جرت العمليات العسكرية في ولايات لغمان وننغرهار وكابيسا وورداك وبكتيا وغزني وقندهار وهلمند وأورزغان وزابول وهرات وبغلان وقندوز.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0698 sec