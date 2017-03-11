من بينهم قائدي اللجنة المالية والعسكرية في طالبان أفغانستان.. مصرع عشرات الإرهابيين من طالبان والقاعدة و”داعش” بعمليات للجيش أفادت وزارة الدفاع الوطني الأفغانية السبت، أن 64 إرهابياً من حركة طالبان وتنظيمي القاعدة و”داعش”، لقوا حتفهم في عمليات للقوات الأمنية بأنحاء متفرقة من البلاد خلال الساعات الماضية.