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|رقم الخبر: 189558
|تاريخ النشر: آذار 11, 2017
|الوقت: 17:40
|الاقسام: دوليات
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ارتفاع عدد قتلى إعصار مدغشقر إلى 38
قالت وكالة إدارة الكوارث في مدغشقر: إن عدد قتلى الإعصار "إيناو" الذي ضرب البلاد ارتفع من خمسة إلى 38، في وقت أدت الكارثة إلى نزوح 153 ألف شخص.
وضرب الإعصار الاستوائي صباح الثلاثاء الساحل الشمالي الشرقي لمدغشقر المنتج للفانيليا، وترافق مع طوفان أمطار ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 290 كلم في الساعة، ودمر طرقا وقطع خطوط الاتصال وبدأ يضعف وهو يجتاح الجزيرة، وهو أقوى إعصار يضرب مدغشقر منذ عام 2012.
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