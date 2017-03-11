ارتفاع عدد قتلى إعصار مدغشقر إلى 38 قالت وكالة إدارة الكوارث في مدغشقر: إن عدد قتلى الإعصار "إيناو" الذي ضرب البلاد ارتفع من خمسة إلى 38، في وقت أدت الكارثة إلى نزوح 153 ألف شخص.