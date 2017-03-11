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رقم الخبر: 189557 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: دوليات  
الأمم المتحدة: 20 مليون إنسان يعانون من المجاعة

الأمم المتحدة: 20 مليون إنسان يعانون من المجاعة

أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يعاني نحو 20 مليون إنسان في أربع دول من المجاعة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن رئيس إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن اوبراين، قوله إن العالم يشهد حاليا الأزمة الإنسانية الأشد وقعا والأكثر جديّة منذ العام 1945، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من الجوع في أربعة بلدان تشهد حروبا. وأوضح المسؤول الأممي أن هؤلاء الناس قد يتعرضون للموت ببساطة دون "جهد عالمي منسق" من جانب المنظمات الدولية.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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