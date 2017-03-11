ووافقت محكمة الاستئناف في فرساي، قرب باريس، على طلب التسليم إلى سويسرا، حسبما أوضح مصدر قضائي. وكان الدبلوماسي السوري السابق اعتقل في فرنسا في نهاية العام 2016، ولديه حتى الخميس المقبل لنقض الحكم أمام محكمة التمييز، فيما أوضح المصدر نفسه أن إجراءات التسليم قد تصبح "مبسطة" في حال لم يقدم الموقوف طلب التمييز ووافق على تسليمه الى سويسرا.

