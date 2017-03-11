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رقم الخبر: 189556 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: دوليات  
فرنسا تسلم دبلوماسيا سوريا مدانا إلى سويسرا

فرنسا تسلم دبلوماسيا سوريا مدانا إلى سويسرا

وافق القضاء الفرنسي على تسليم دبلوماسي سوري سابق، أدين بالاغتصاب، إلى سويسرا حسبما أفادت مصادر مقربة من هذا الملف

ووافقت محكمة الاستئناف في فرساي، قرب باريس، على طلب التسليم إلى سويسرا، حسبما أوضح مصدر قضائي. وكان الدبلوماسي السوري السابق اعتقل في فرنسا في نهاية العام 2016، ولديه حتى الخميس المقبل لنقض الحكم أمام محكمة التمييز، فيما أوضح المصدر نفسه أن إجراءات التسليم قد تصبح "مبسطة" في حال لم يقدم الموقوف طلب التمييز ووافق على تسليمه الى سويسرا.
 

 
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