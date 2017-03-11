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رقم الخبر: 189555 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: دوليات  
ماليزيا تبدأ محادثات مع كوريا الشمالية خلال أيام

ماليزيا تبدأ محادثات مع كوريا الشمالية خلال أيام

قال وزير خارجية ماليزيا، حنيفة أمان، إن بلاده ستبدأ خلال أيام محادثات رسمية مع كوريا الشمالية، بشأن عودة 9 ماليزيين من بيونغ يانغ، بعد منعهم من المغادرة وسط توترات دبلوماسية بسبب مقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكورى الشمالى

وأضاف أن كوريا الشمالية، أشارت إلى أنها مستعدة لبدء المفاوضات.
وتابع للصحفيين، يوم السبت: يريدون بدء الحديث، لا نعلم ما هى طلباتهم، ونحتاج لمعرفة ما يمكننا فعله للحصول على أفضل نتيجة.
وقتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الشهر الماضى، فى كوالالمبور، باستخدام سلاح كيماوى شديد السمية، مما أثار نزاعا دبلوماسيا بين البلدين.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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