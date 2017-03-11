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رقم الخبر: 189554 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: دوليات  
3 قتلى باحتجاجات مؤيدي ومعارضي رئيسة كوريا الجنوبية

3 قتلى باحتجاجات مؤيدي ومعارضي رئيسة كوريا الجنوبية

ارتفع عدد القتلى من المشاركين في مظاهرات ضد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعزل رئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، إلى 3 أشخاص.

وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن شخصا ثالثا كان قد شارك في مظاهرات مؤيدة لرئيسة كوريا الجنوبية المعزولة توفى صباح السبت، 11 مارس/آذار، في مستشفى في سيئول.
وكانت مصادر إعلامية أفادت، يوم 10 مارس/آذار، بمقتل اثنين من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة سيئول بعد أن حاول أنصار الرئيسة المعزولة اقتحام مبنى المحكمة الدستورية للتعبير عن سخطهم من قرارها الذي أيد إقالة الرئيسة بارك.
يذكر أن الحكم يصدق قرار البرلمان، الذي صوت يوم 9 من ديسمبر/كانون الأول الماضي على سحب الثقة عن بارك على خلفية فضيحة فساد.
تجدر الإشارة إلى أن بارك أصبحت أول رئيسة لكوريا الجنوبية منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب، وبموجب الدستور، ستجرى انتخابات رئاسية في البلاد في غضون 60 يوما، فيما تم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو أن، رئيسا بالإنابة وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات.
*الشرطة تتوعّد
هذا وتوعد رئيس الشرطة فى كوريا الجنوبية كيم جونج هون يوم السبت، بالتعامل بكل حزم مع أى متظاهرين يلجأون إلى العنف، وذلك خلال المظاهرات التى يتم تنظيمها حاليا احتجاجا على إقالة الرئيسة بارك كون هى من منصبها بعد مرور يوم واحد من اندلاع مظاهرات غاضبة قام فيها متظاهرون بالاعتداء على المراسلين والصحفيين وتدمير معداتهم الإعلامية.
وقال كيم رئيس شرطة مجلس بلدية سول- فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- "إننا سنتعامل فى إطار القانون والمبادئ بكل حزم مع أية مظاهرات تلجأ إلى العنف".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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