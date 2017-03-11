ونقلت وسائل إعلام إندونيسية، أن عملية لشرطة البلاد استهدفت مجموعة من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي.

ورفض المتحدث باسم الشرطة، مارتينوس سيتومبول، ذكر المزيد من التفاصيل بالنظر إلى تواصل التحقيقات، لكن وسائل الإعلام قالت إن الشرطة صادرت مواد تستخدم في تصنيع قنابل كانت ستستخدم في هجمات على الشرطة ومبان رسمية.

وينتمي المشتبه فيهم إلى جماعة "مجاهدي إندونيسيا تيمور" التي كان يسيطر عليها سانتوسو، حتى العام الماضي، وهو أحد أوائل الإندونيسيين الذين بايعوا تنظيم داعش.

وظل سانتوسو أحد أبرز المطلوبين في البلاد قبل أن تقتله قوات الشرطة والجيش، في اشتباك بالأسلحة، في يوليو تموز الماضي، وكان مسؤولو الأمن يتوقعون هجمات ثأرية. ومن المرجح أن يكون بعض أعضاء جماعته مختبئين حتى اليوم في غابات سولاويسي الكثيفة.

وينبه خبراء أمنيون، إلى خطر متزايد من داعش في إندونيسيا، التي تعد دولة علمانية على المستوى الرسمي ويسكنها أكبر عدد من المسلمين في العالم.

وقتلت الشرطة، خلال الشهر الماضي، متشددا بعد أن فجر قنبلة صغيرة في مدينة باندونغ. وقالت السلطات إنها تحقق لمعرفة ما إذا كان مرتبطا صلات بشبكة متشددة متعاطفة مع داعش.

*دلائل قوية عن هجوم تغلق مركز تسوق بألمانيا

في سياق آخر أصدرت الشرطة الألمانية، يوم السبت، أمرا بعدم فتح مركز تسوق في وسط مدينة إسن، غربي البلاد، لدلائل قوية عن هجوم محتمل. وذكرت الشرطة في بيان "تشير تحقيقاتنا في الوقت الحالي إلى أن التهديد يقتصر على مركز التسوق". وأشار البيان إلى أن الشرطة لا يمكنها ذكر تفاصيل أخرى عن طبيعة التهديد، وفق ما نقلت رويترز.

وتعيش ألمانيا، حالة تأهب قصوى بعد هجمات كبرى نفذها متشددون في فرنسا وبلجيكا وبعد أن دهس تونسي رفضت السلطات طلب لجوئه، جمعا من الناس في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين في ديسمبر، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا.

