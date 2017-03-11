تصريح بيسكوف هذا، جاء في حديثه لقناة CNN، ردا على سؤال حول إجراء السفير الروسي للقاءات مع ممثلين عن مقر هيلاري كلينتون الانتخابي، حيث قال إنه لا يستبعد عقد مثل هذه اللقاءات، غير أنه نفى أنها كانت مكرسة لبحث عملية الانتخابات في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الروسي أن التواصل مع مواطني بلاد الإقامة يعد من وظائف أي سفير.

من الجدير بالذكر أن مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ترك منصبه، في فبراير/شباط الماضي، واعترف بعدم تقديم معلومات كافية حول اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن.

وكانت مصادر إعلامية أفادت، في وقت سابق، بأن فلين بحث مع سيرغي كيسلاك (السفير الروسي في واشنطن)، في ديسمبر/كانون الأول، العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك على الرغم من أن ممثلين عن فريق ترامب وفلين بنفسه نفوا هذه المعلومات.

وفي مستهل الشهر الحالي، تعرض جيف سيشنس، المدعي الأمريكي العام، للهجوم بعد أن تبين أنه أجرى لقاء مع كيسلاك، العام 2016، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، ولم يبلغ عن ذلك أثناء المصادقة على منصبه بالكونغرس.

يشار إلى أن الكونغرس يجري حاليا التحقيق في ما يسمى "التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية"، حيث تتم في إطاره دراسة اتصالات فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين روس.

في سياق آخر قال البيت الأبيض، الجمعة: إن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يعرف أن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين كان يعمل ممثلا لتركيا على الرغم من إثارة المسألة مع فريق ترامب قبل أن يتولى الرئاسة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن فلين عمل ممثلا لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية العام الماضي حتى وهو يقدم المشورة لترامب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين إن عمل فلين أمر شخصي متعلق بالعمل وقرار الإبلاغ عن ذلك يرجع له.

وبسؤاله عما إذا كان ترامب لم يكن يعلم أن فلين الجنرال السابق كان يعمل ممثلا للحكومة التركية "صحيح... لم نكن لنعرف ذلك لحين أن كشف عن ذلك"، مضيفا أنه كشف عن ذلك قبل يومين.

وتساءل بعض النواب الأميركيين عن علاقة فلين بحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقبل تنصيب ترامب جرى الحديث كثيرا عن علاقة فلين بتركيا وكتب مقالا يحث فيه الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقات أفضل مع إردوغان.

وأقال ترامب فلين الشهر الماضي بسبب مناقشة العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا في مكالمة هاتفية مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير وتضليل نائب الرئيس مايك بنس بشأن المناقشة.

*قاض يرفض تجميد قانون الهجرة الجديد

من ناحية أخرى رفض قاض اتحادي أمريكي في ولاية واشنطن تجميد حظر السفر الجديد الذي أمر به الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع. وقال القاضي جيمس روبارت إنه يتعين على ولاية واشنطن تقديم شكوى معدلة تطعن بشكل مباشر في الحظر الجديد.

وطعنت ولايات بقيادة واشنطن ومينيسوتا في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بادئ الأمر في يناير/كانون الثاني والذي سعى إلى منع دخول المسافرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون، وتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وكان أمر حظر السفر الأصلي الذي صدر يوم 27 يناير/كانون الثاني تسبب في تقطع السبل بالمسافرين في المطارات بجميع أنحاء العالم، وأثار موجة من الاحتجاجات قبل أن يتم حظره من جانب محكمة اتحادية الشهر الماضي.

*وزير العدل يتخلص من آثار أوباما

هذا وطلب وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، فجأة، من 46 مدعيا عاما، لم يتقدموا باستقالاتهم بعد، ممن عينهم الرئيس السابق، باراك أوباما، أن يستقيلوا.

وأكدت متحدثة باسم وزارة العدل، السبت 11 مارس/آذار، أن طلبات الاستقالة شملت مدعي عام مانهاتن، بريت بهارارا، الذي يتولى مكتبه بعضا من أكثر القضايا التجارية والجنائية أهمية في النظام القضائي الاتحادي.

