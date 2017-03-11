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رقم الخبر: 189549 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:04 الاقسام: اقتصاد  
غداً.. تدشين محطة رياح بطاقة 55 ميغاواطاً من الكهرباء غرب طهران

غداً.. تدشين محطة رياح بطاقة 55 ميغاواطاً من الكهرباء غرب طهران

يدشن وزير الطاقة حميد جيت جيان، غداً الأحد، محطة طاقة رياح لإنتاج الكهرباء بطاقة تبلغ 55 ميغاواطاً في محافظة قزوين (غرب العاصمة الايرانية طهران).

والمحطة هي الأكبر من نوعها تبنى عبر القطاع الخاص (شركة مبنا للطاقة المتجددة)، وتشتمل على 22 وحدة توربين بقوة 5ر2 ميغاواط. كما سيفتتح وزير الطاقة حميد جيت جيان، محطة كهروحرارية بطاقة إنتاجية تبلغ 480 ميغاواطاً في مدينة (بويين زهرا) بمحافظة قزوين، حيث ان المحطة تتطابق مع الشروط البيئية وتم تخصيص إئتمان بواقع 10 مليارات ريال لبنائها (الدولار= 32 ألف ريال).

وسيشمل التدشين أيضاً، محولاً بطاقة 63 كيلوفولط، فضلاً عن وضع حجر الأساس لمحطة شمسية بطاقة 2 ميغاواط في قرية (كهك).

 
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