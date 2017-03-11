قال رئيس وزراء أرمينيا: ان مفاوضات تجري حالياً مع الجانب الايراني لإنشاء منطقة تجارية مشتركة حرة بين البلدين.

وأضاف كارن كارابتيان، في تصريح أدلى به اليوم السبت، ان حكومته وضعت خططاً لاستثمار 2ر3 مليار دولار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في بلاده. وتابع: ان جانباً من الاستثمارات سيتم الاستفادة منها لتعزيز الدخول الى الأسواق الايرانية. وأردف: ان المنطقة التجارية الحرة المشتركة هذه مع ايران سيتم إحداثها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح كارابتيان انه سيتم تأسيس شركة تصدير مشتركة بالتعاون مع الجانب الايراني، حيث ستشتري المنتجات من أرمينيا وتصدرها الى ايران. ولفت الى خطط بلاده للدخول في مجال الصناعات الغذائية (حلال) لتصديرها الى ايران.