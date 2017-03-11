صرح السفير الايراني في ماناغوا، سعيد زارع، ان الشركات الايرانية على استعداد لتنفيذ مشاريع اقتصادية في نيكاراغوا.

جاء ذلك خلال لقاء السفير زارع مع مجموعة الصداقة البرلمانية النيكاراغوية-الايرانية يوم الجمعة، وهو أول اجتماع لهذه المجموعة بعد تشكيل البرلمان السابع، حيث تم انتخاب لويس كورنل رئيساً للمجموعة وغلاديس بايز نائباً للرئيس والتاميرانو سكرتيرا.

وأشار السفير الايراني الى أهمية ودور مجموعات الصداقة البرلمانية في توطيد العلاقات بين برلماني ايران ونيكاراغوا، وأكد في ذات الوقت رغبة مجلس الشورى الاسلامي في ايران بتبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين، وقال: انه بالنظر الى الخبرات والطاقات التي تمتلكها ايران في المجالات التقنية والهندسية والإرواء الزراعي والبنى التحتية وبناء المساكن والسدود ومد الطرق وتشييد الجسور وحفر الأنفاق وبناء المحطات وغيرها، فان الشركات الايرانية على استعداد لتنفيذ المشاريع الاقتصادية في نيكاراغوا.