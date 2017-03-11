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رقم الخبر: 189546 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: اقتصاد  
إيران وساحل العاج تبحثان سبل تطوير العلاقات الإقتصادية

إيران وساحل العاج تبحثان سبل تطوير العلاقات الإقتصادية

أكد السفير الايراني في أبيجان، منصور شكيب مهر، توفر الطاقات والامكانيات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وساحل العاج في المجالات الاقتصادية والسياسية.

وخلال لقائه وزير خارجية ساحل العاج مارسل امون تانوه، قال السفير شكيب مهر: هنالك طاقات مناسبة للتعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والزراعة ومعالجة المحاصيل الزراعية والصحة والعلاج والنقل. وأضاف: ان ايران على استعداد لتزويد ساحل العاج بخبراتها في جميع المجالات.

من جانبه، أشار وزير خارجية ساحل العاج الى الاجتماعات السابقة للجان المشتركة بين البلدين، وقال: ان العلاقات بين البلدين هي في مستوى مناسب وان أبيجان على استعداد لعقد اجتماعات اللجان المشتركة خلال الأشهر القادمة. وعبّر مارسل امون تانوه عن رغبته بزيارة طهران، معرباً عن امله بتوفير التمهيدات اللازمة لزيارة وزير الخارجية الايراني الى أبيجان في المستقبل القريب.

 
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