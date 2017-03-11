أكد السفير الفنلندي لدى طهران، هري كمراينن، ان خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) تمثل بوابة دخول إيران إلى الأسواق العالمية، كما أزالت العديد من العقبات من مسار الإقتصاد الإيراني.

وخلال إجتماع مع التجار ورجال الأعمال الإيرانيين في محافظة مازندران (شمال البلاد) اليوم السبت، أضاف كمراينن: انه بفضل الإتفاق النووي لم تعد مشاكل جدية أمام حضور إيران في أسواق العالم، والتبادل التجاري لرجال الأعمال الإيرانيين متواصل حالياً. واعتبر السفير الفنلندي الزيارات التي قام بها الرئيس وعدد من الوزراء الفنلنديين خلال الآونة الأخيرة الى ايران، كانت الأولى زيارات الأوروبيين إلى إيران بعد الإتفاق النووي وذلك بغية توسيع العلاقات مع طهران.

وأردف: ان جميع الأهداف في مجال التجارة الثنائية بين إيران وفنلندا تحققت خلال العام الماضي، فيما تحققت نحو 90 بالمائة من الأهداف المرجوة بين البلدين خلال العام الحالي. وأكد أن فنلندا لديها إمكانات كبيرة للتعاون مع إيران في مختلف المجالات بما في ذلك الحفاظ على الغابات ومعالجة النفايات، والتعليم العالي والصحة، داعياً الى بلورة طاقات البلدين في سياق تعزيز العلاقات الثنائية خاصة مع محافظة مازندران.