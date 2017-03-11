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رقم الخبر: 189544 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:02 الاقسام: اقتصاد  
حجم العلاقات التجارية الإيرانية-الصينية يصل لأعلى مستوياته في 2016

حجم العلاقات التجارية الإيرانية-الصينية يصل لأعلى مستوياته في 2016

قال نائب رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين ايران والصين: ان حجم العلاقات التجارية بين ايران والصين بلغت أرفع مستوى لها في 2016 منذ أكثر من عشرين عاماً.

ووصف مجيد رضا حريري، في تصريح لوكالة أنباء فارس، العلاقات التجارية بين ايران والصين بالاستراتيجية ويكمل اقتصاد كل بلد البلد الآخر. ولفت الى ان الصين أكبر مستورد للنفط والغاز والبتروكيماويات والمواد المنجمية الخام في العالم، كما ان ايران مصدر لهذه السلع وهو ما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.

وأردف حريري: ان ايران تستورد ما تحتاج من قطع الغيار والتقنيات اللازمة من الصين. وأوضح: انه بالنظر الى انخفاض أسعار النفط العالمية، لذلك فان قيمة الصادرات الايرانية انخفضت مقارنة بعام 2015. وتابع: قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 51 ملياراً و800 مليون دولار في عام 2014، و34 مليار دولار في عام 2015، و31 مليار دولار في عام 2016.

ونوه الى أن المشاكل المصرفية بين ايران والصين هي أقل مقارنة بالبلدان الأخرى، معرباً عن توقعه بزيادة حجم العلاقات التجارية بينهما خلال العام الجاري (2017).

 
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