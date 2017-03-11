وقعت ايران وأوكرانيا على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في ختام أعمال الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في كييف يوم الجمعة بحضور وزير الجهاد الزراعي الايراني محمود حجتي، ووزير الطاقة الأوكراني ايغور ناساليك.

وتشمل مذكرة التفاهم بين البلدين تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والاستثمارية والمالية والتجارية والصناعية والمنجمية وإنتاج الصلب والمعدات والمكائن والجيولوجيا والمصارف والنفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والمواصلات والسياحة والصحة والرياضة والشباب والاتصالات والخدمات الاستشارية الهندسية.

وأشاد حجتي، خلال مراسم التوقيع، بالتخطيط المناسب الذي أعده الجانب الأوكراني للوفد الايراني الزائر، معرباً عن أمله أن يثمر اجتماع لجنة التعاون المشتركة بفتح آفاق جديدة في توطيد العلاقات بين البلدين. ووصف مجالات التعاون المشتركة بين ايران وأوكرانيا لاسيما في القطاع الزراعي بالكثيرة، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من القواسم المشتركة بين البلدين في سياق مصالح شعبيهما.

من جهته، أعرب الوزير الأوكراني عن ارتياحه لنتائج أعمال اللجنة المشتركة، معتبراً انها ستثمر عن آفاق مشرقة على صعيد العلاقات بين البلدين. وأكد ناساليك رغبة المسؤولين الأوكرانيين بتمتين الأواصر مع ايران وضرورة بذل الجهود في الاستفادة من جميع الطاقات المتاحة في هذا السياق.