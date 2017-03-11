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رقم الخبر: 189542 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: اقتصاد  
"ايران اير" تعلن عن تسلّم طائرة "ايرباص" ثالثة قريباً
لدى وصول ثاني طائرة ركاب إلى مطار مهرآباد

"ايران اير" تعلن عن تسلّم طائرة "ايرباص" ثالثة قريباً

أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير)، عن تسلم طائرة ركاب أيرباص جديدة ثالثة على المدى القريب.

وأوضح فرهاد برورش، لدى وصول ثاني طائرة ركاب في إطار صفقة شراء 100 طائرة ركاب من شركة ايرباص الفرنسية الى مطار مهرآباد في طهران أمس السبت، أوضح بأن هذه الطائرة من طراز A330-200 عريضة البدن التي تنضم لأسطول (ايران اير) لأول مرة، فيما الطائرة الثانية من هذا النوع قيد التسليم وستصل قريباً. وأضاف: ان عملية تسليم الطائرات الجديدة معقدة وتتطلب بعض الوقت.

وكانت شركة الخطوط الجوية الايرانية قد تسلمت طائرة لنقل الركاب اشترتها من شركة ايرباص قبل نحو شهر تقريبا. ووعدت الشركة الفرنسية تسليم ايران ثلاث طائرات لنقل الركاب قبل نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).

 
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