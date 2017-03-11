وأوضح فرهاد برورش، لدى وصول ثاني طائرة ركاب في إطار صفقة شراء 100 طائرة ركاب من شركة ايرباص الفرنسية الى مطار مهرآباد في طهران أمس السبت، أوضح بأن هذه الطائرة من طراز A330-200 عريضة البدن التي تنضم لأسطول (ايران اير) لأول مرة، فيما الطائرة الثانية من هذا النوع قيد التسليم وستصل قريباً. وأضاف: ان عملية تسليم الطائرات الجديدة معقدة وتتطلب بعض الوقت.

وكانت شركة الخطوط الجوية الايرانية قد تسلمت طائرة لنقل الركاب اشترتها من شركة ايرباص قبل نحو شهر تقريبا. ووعدت الشركة الفرنسية تسليم ايران ثلاث طائرات لنقل الركاب قبل نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).