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رقم الخبر: 189541 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: اقتصاد  
البضائع الإيرانية تلقى إستقبالاً كبيراً في الأسواق الكويتية

البضائع الإيرانية تلقى إستقبالاً كبيراً في الأسواق الكويتية

ازداد بشكل لافت ترحيب مواطني دولة الكويت بشراء البضائع الايرانية بسبب نوعية وجودة هذه البضائع، وذلك مع تنامي معدل دخول البضائع الايرانية الى الأسواق الكويتية خلال الأشهر الماضية.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، انه بعد توقيع الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (1+5) ورفع الحظر المفروض على ايران، توفرت الشروط المناسبة لزيادة التعاون التجاري بين ايران والكويت.

ويشتري التجار الكويتيون البضائع الايرانية ويدخلونها الى الكويت عبر الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجمهورية الاسلامية الايرانية للتجار الأجانب. وتدخل البضائع الايرانية الى الكويت عن طريق ميناء الشويخ، في حين تنقل الفواكه والخضروات والبقوليات الايرانية التي تملأ السوق المركزي ومراكز البيع في الكويت عن طريق المراكب التي تحملها من ميناءي خرمشهر وآبادان الايرانيين الى الكويت.

كما افتتح سوق مركزي باسم (السوق الايراني) في منطقة الشويخ في الكويت، حيث يستقبل هذا السوق الزبائن الراغبين بالبضائع الايرانية من مختلف المناطق في الكويت، ويؤمن لهم كل ما يحتاجونه من فواكه ومواد غذائية وأدوات منزلية. وتمكن السجاد الايراني من إيجاد مكانة مميزة لنفسه في السوق الكويتية، حيث تعرض في سوق السجاد الكويتي أنواع مختلفة من السجاد الايراني منها المصنوعة آلياً ومنها المنسوجة يدوياً.

يشار الى أن كبار مسؤولي ايران والكويت أكدوا مراراً على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وايجاد العديد من فرص العمل عن طريق الاستفادة من القدرات الاقتصادية المشتركة بغية تعزيز العلاقات بين البلدين.

 
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