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رقم الخبر: 189540 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: اقتصاد  
روسيا ترفع حجم إستيرادها من النفط الإيراني

روسيا ترفع حجم إستيرادها من النفط الإيراني

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، ان حجم الصادرات النفطية الايرانية الى روسيا سيصل الى 5 ملايين طن، وذلك في إطار إتفاق مقايضة النفط بالبضائع بين روسيا وايران.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان روسيا ستستورد من ايران 100 ألف برميل نفط، وستصدر بالمقابل بضائع لإيران بما يعادل قيمة النفط المستورد، وذلك في إطار إتفاق مقايضة النفط بالبضائع بين روسيا وايران.

وأكد نوفاك، في كلمته أمام مؤتمر الطاقة في أمريكا، على توصل ايران وروسيا الى تفاهمات في هذا المجال. ومنذ عدة أشهر يبحث الجانبان العديد من المشاريع المتعلقة بتصدير النفط الايراني الى روسيا ومقايضة النفط بالبضائع.

وكان وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، قد أعلن بعد لقائه وزير الطاقة الروسي، في 21 فبراير من العام الحالي، عن استعداد الجانبين لتوقيع العقد النهائي المتعلق بهذه القضايا خلال فترة وجيزة.

 
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